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Фиорентина договорилась с Арсеналом о трансфере Лукаса Торрейры
Игрок перейдет на правах аренды
Итальянская "Фиорентина" завершила переговоры с "Арсеналом" по поводу аренды Лукаса Торрейры. Игрок переходит в команду из Флоренции с возможностью выкупа за € 15 млн, пишет журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский "Атлетико", в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
В сезоне 2020-2021 "фиалки" финишировали на 13-м месте в Серии А, набрав в 38 матчах 40 очков.
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