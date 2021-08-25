Фиорентина договорилась с Арсеналом о трансфере Лукаса Торрейры

Итальянская "Фиорентина" завершила переговоры с "Арсеналом" по поводу аренды Лукаса Торрейры. Игрок переходит в команду из Флоренции с возможностью выкупа за € 15 млн, пишет журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский "Атлетико", в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В сезоне 2020-2021 "фиалки" финишировали на 13-м месте в Серии А, набрав в 38 матчах 40 очков.