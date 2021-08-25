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Официально: Фиорентина подписала полузащитника Арсенала

Италия
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"Гуннеры" компенсируют огромные траты

Официально: Фиорентина подписала полузащитника Арсенала

Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "Фиорентины" представили Лукаса Торрейру из "Арсенала". Это аренда с правом выкупа.

Сообщается, что сама аренда "фиалкам" будет стоить 1.5 миллиона евро, если же клуб захочет выкупить полузащитника у "лондонцев" им придется расстаться с 15 миллионами евро.

Портал Transfermarkt оценивает уругвайского полузащитника в 20 миллионов евро.

Лукас перешел в "Арсенал" в 2018 году из "Сампдории". В Лондоне он два сезона подряд был основным, но год назад Артета перестал на него рассчитывать.

В прошлом сезоне Торрейра выступал в аренде за мадридский "Атлетико", где провел 26 игр, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Лукас Торрейра
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