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Корреа перешел в Интер на правах аренды
Полузащитник провел результативный минувший сезон
Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа перешёл из "Лацио" в миланский "Интер" на правах аренды с обязательством выкупа в размере € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач. До "Лацио" Корреа выступал за испанскую "Севилью", итальянскую "Сампдорию" и аргентинские "Эстудиантес" и "Ривер Плейт".
27-летний Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии.
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