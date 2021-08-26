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Корреа перешел в Интер на правах аренды

Италия
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Полузащитник провел результативный минувший сезон

Корреа перешел в Интер на правах аренды

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Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа перешёл из "Лацио" в миланский "Интер" на правах аренды с обязательством выкупа в размере € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач. До "Лацио" Корреа выступал за испанскую "Севилью", итальянскую "Сампдорию" и аргентинские "Эстудиантес" и "Ривер Плейт".

27-летний Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии.

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим) Хоакин Корреа
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