Сын Симеоне продолжит карьеру в Вероне

Нападающий "Кальяри" Джованни Симеоне продолжит карьеру в "Вероне". Пресс-служба веронцев сообщила о подписании форварда на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.

Симеоне перешел из "Фиорентины" в "Кальяри" на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за 13 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Симеоне сыграл 33 матча, забил 6 мячей и сделал 2 результативных передачи.