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Сын Симеоне продолжит карьеру в Вероне
Игрока арендовали с правом выкупа
Нападающий "Кальяри" Джованни Симеоне продолжит карьеру в "Вероне". Пресс-служба веронцев сообщила о подписании форварда на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.
Симеоне перешел из "Фиорентины" в "Кальяри" на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за 13 млн евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Симеоне сыграл 33 матча, забил 6 мячей и сделал 2 результативных передачи.
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