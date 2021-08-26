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Роналду продадут за 25 миллионов евро минимум – закончилась встреча Мендеша и руководства Ювентуса

Италия
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(1 голосов)

Клуб стоит на своём

Роналду продадут за 25 миллионов евро минимум – закончилась встреча Мендеша и руководства Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Gianlucadimarzio сообщает, что встреча между агентом Роналду Жорже Мендешем и руководством "Ювентуса" закончилась. "Старая синьора" хочет выручить с продажи португальца 25-30 миллионов евро.

В четверг днём Мендеш прибыл в Турин, чтобы организовать трансфер Криштиану в "Манчестер Сити". Английский клуб готов платить нападающему 15 миллионов евро в год.

Сообщается, что "Ювентус" продолжает придерживаться позиции, озвученной на днях: клуб не намерен отпускать Криштиану бесплатно и хочет выручить с его продажи до 30 миллионов евро.

Напомним, что у Роналду остался год по контракту с "Ювентусом". Ранее сообщалось, что Криштиану интересуется только "ПСЖ", но в последнюю неделю трансферного окна появился "Манчестер Сити".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити Жорже Мендеш
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (10)
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Spokoyno (Київ)
26.08.2021 в 19:20
Вік бере своє Роналду - 36! А враховуючи, що головний козир Кристьяну шалена самовіддача його кращі ЗІРКОВИ роки вже далеко позаду... Хоч для рівня не ТОП-чемпіонатів він буде виглядати ще суперзіркою... А от наскільки нехай і екс-володаря ЗМ прийнятне місце Агуеро в МС? АПЛ все ж таки чемпіонат для двожильних!
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0
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:07
Щось мало просять. Три роки назад 100 заплатили, а тепер продають всього за 30, та на футболках Роналду можна відбити будь-які кошти. Чому живеться МЮ та соплі жує ПСЖ ( так би в них був би справжній дрім-тім).
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+1
0
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 18:34
Интересно как встретят его на Олд Траффорд ?
Ответить
0
-2
Arni-86 (Одесса)
26.08.2021 в 18:55
Я думаю не очень дружелюбно, но это наверное одна из причин его покупки, что б МЮ взбесить
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+1
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
26.08.2021 в 18:55
Так, як твою мамцю зустрічають бомжі за гаражами - АПЛОДИСМЕНТАМИ
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0
-4
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:04
Чому ти так на нього, він наче під українця косить?
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.08.2021 в 19:09
Це фейковий тролль під чужим аком
+2
0
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 19:18
Твою членом по губам встречают
0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:36
Соколов - троль фейковий?
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.08.2021 в 19:54
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