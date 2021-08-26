Роналду продадут за 25 миллионов евро минимум – закончилась встреча Мендеша и руководства Ювентуса

Gianlucadimarzio сообщает, что встреча между агентом Роналду Жорже Мендешем и руководством "Ювентуса" закончилась. "Старая синьора" хочет выручить с продажи португальца 25-30 миллионов евро.

В четверг днём Мендеш прибыл в Турин, чтобы организовать трансфер Криштиану в "Манчестер Сити". Английский клуб готов платить нападающему 15 миллионов евро в год.

Сообщается, что "Ювентус" продолжает придерживаться позиции, озвученной на днях: клуб не намерен отпускать Криштиану бесплатно и хочет выручить с его продажи до 30 миллионов евро.

Напомним, что у Роналду остался год по контракту с "Ювентусом". Ранее сообщалось, что Криштиану интересуется только "ПСЖ", но в последнюю неделю трансферного окна появился "Манчестер Сити".