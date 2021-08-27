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Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса
Форвард сообщил руководство клуба, что он уходит
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб.
36-летний форвард уведомил о своем решении руководство туринского клуба его продать. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021
По информации другого журналиста, Джанлуки ди Марцио, португалец точно не собирается оставаться в "Ювентусе" и даже забрал свои вещи из шкафчика на базе "старой синьоры".
Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в "Манчестер Сити". "Ювентус" рассчитывает получить за форварда порядка 25-30 миллионов евро, в то время как "горожане" хотят получить португальца бесплатно.
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