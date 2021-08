Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб.

36-летний форвард уведомил о своем решении руководство туринского клуба его продать. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U