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Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса

Италия
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Форвард сообщил руководство клуба, что он уходит

Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время покинет клуб.

36-летний форвард уведомил о своем решении руководство туринского клуба его продать. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации другого журналиста, Джанлуки ди Марцио, португалец точно не собирается оставаться в "Ювентусе" и даже забрал свои вещи из шкафчика на базе "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в "Манчестер Сити". "Ювентус" рассчитывает получить за форварда порядка 25-30 миллионов евро, в то время как "горожане" хотят получить португальца бесплатно.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
gianlucadimarzio

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