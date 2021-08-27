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Аллегри: Роналду сделал выбор, он хочет покинуть Ювентус
Потугалец уже точно сменит клуб
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Сити".
"Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть "Ювентус", он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни", - приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.
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Напомним, португалец выступает за "Ювентус" с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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