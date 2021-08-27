Аллегри: Роналду сделал выбор, он хочет покинуть Ювентус

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Сити".

"Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть "Ювентус", он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни", - приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов предложить Роналду контракт до 2023 года .

Напомним, португалец выступает за "Ювентус" с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.