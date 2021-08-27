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Роналду вылетел из Турина
Форвард покинет клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из туринского "Ювентуса".
В эти минуты частный самолёт португальца вылетает из Турина. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём "твиттере".
36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.08.2021 в 16:26
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Algrab (Костопiль)
27.08.2021 в 16:28
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