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Роналду вылетел из Турина

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Форвард покинет клуб

Роналду вылетел из Турина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из туринского "Ювентуса".

В эти минуты частный самолёт португальца вылетает из Турина. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём "твиттере".

36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.08.2021 в 16:26
А что радары показывают, в каком направлении летит? ))
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Algrab (Костопiль)
27.08.2021 в 16:28
а монреальський олень вилитів в трубу...
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