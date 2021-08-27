Роналду вылетел из Турина

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из туринского "Ювентуса".

В эти минуты частный самолёт португальца вылетает из Турина. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём "твиттере".

36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.