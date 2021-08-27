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Манчестер Юнайтед заплатит за Роналду около 28 миллионов евро

Италия
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Трансфер состоится в ближайшее время

Манчестер Юнайтед заплатит за Роналду около 28 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Ювентусу" о переходе Криштиану Роналду, пишет в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, "МЮ" предложил за игрока около 28 миллионов евро. Указано, что стороны близки к сделке.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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