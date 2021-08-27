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Манчестер Юнайтед заплатит за Роналду около 28 миллионов евро
Трансфер состоится в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Ювентусу" о переходе Криштиану Роналду, пишет в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.
По данным источника, "МЮ" предложил за игрока около 28 миллионов евро. Указано, что стороны близки к сделке.
Il #ManUtd ha offerto circa 28 milioni alla #Juve per #CR7: trattativa in chiusura // Manchester United have made around a €28m offer for CR7. A deal is close ????????@goal @GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 27, 2021
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