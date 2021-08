Манчестер Юнайтед заплатит за Роналду около 28 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Ювентусу" о переходе Криштиану Роналду, пишет в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, "МЮ" предложил за игрока около 28 миллионов евро. Указано, что стороны близки к сделке.

Il #ManUtd ha offerto circa 28 milioni alla #Juve per #CR7: trattativa in chiusura // Manchester United have made around a €28m offer for CR7. A deal is close ????????@goal @GoalItalia