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Серия А. В редком дерби Фриули-Венеции-Джулии побеждает Фриули
Новичок лиги начинает сезон плохо
Фото: Venezia / Автор: неизвестен
Удине. "Дачия Арена" "Удинезе" - "Венеция" 3:0 Голы: Пуссетто 28, Деулофеу 70, Н. Молина 90+4 Фриули-Венеция-Джулия - самый северо-восточный регион Италии и один из наименее сильных в футболе. Дерби между "Удинезе" и "Венецией" в Серии А до 27-го августа 2021-го года не было 19 лет. Удинцы, потерявшие в межсезонье двух своих звезд - Родриго Де Поля и Хуана Муссо - тем не менее, в первом туре дали бой "Ювентусу", вернулись с 0:2 и добыли ничью. Их наставник Лука Готти даже с гордостью заявил, что умеют играть в хороший футбол. Венецианцы же уступили "Наполи", 67 минут игравшему вдесятером. Это кое-что говорило о силе команд. Нынешний матч подтвердил вердикт. Новичок лиги в целом больше владел мячом, начал матч активно. Вратарю соперника Сильвестри на шестой минуте пришлось выигрывать дуэль с Йонсеном. Однако довольно быстро более опытная команда пришла в себя, тайм закончила с двукратным преимуществом по ударам по воротам. Уже Леццерини тащил удар Арслана и не смог вытащить удар Пуссетто слёта после прострела справа. В начале второго тайма обоим вратарям вновь пришлось совершать сложные сейвы, и вновь в его середине забил "Удинезе". После потери мяча Арслан и Деулофеу убежали в контратаку, Леццерини отбил лишь удар первого. В добавленное время Нахуэль Молина ещё и оформил разгром. Скептицизм насчёт "Удинезе" после потери двух лидеров, похоже, был преждевременным. А пессимистичные прогнозы насчёт "Венеции" - своевременными.
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