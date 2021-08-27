Серия А. После слабого первого тайма Интер устраивает камбек

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 1:3

Голы: Илич 15 - Лаутаро Мартинес 47, Корреа 83, 90+4

"Эллас Верона": Монтипо, Фараони (Шутало 75), Маньяни (Давидович 75), Чеккерини (Казале 54), Гюнтер, Лазович, Илич, Хонгла (Тамез 74), Барак, Дзакканьи, Канчелльери (Лазанья 62)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович (Видаль 66), Барелла, Чалханоглу (Весино 87), Перишич (Димарко 66), Лаутаро Мартинес (Корреа 74), Джеко (Сенси 87)

Предупреждения: Маньяни 28, Тамез 88 - Лаутаро Мартинес 57, Брозович 64

Уж слишком "Интер" перепраздновал 4:0 над "Дженоа" в первом туре, слишком поверил в уход бурного межсезонья без последствий. Симоне Индзаги заявил, что лучшего начала и быть не может, даже не говоря о проблемах в обороне, о нескольких отличных шансах генуэзцев забить. Генеральный директор Джузеппе Маротта также очень доволен состоянием команды. Да даже Жозе Моуриньо заявил, что лишь "Интер" готов к сезону, ведь его игроки играют будто с закрытыми глазами. Сегодня пришлось их открыть.

"Верона" должна была стать неудобным соперником. Она не побеждала "Интер" с 1992-го года, добыв за это время лишь четыре ничьи и проиграв 17 раз. Вместе с тем, три из последних четырех матчей проиграла лишь с разницей в один мяч, четвертый не проиграла вообще. Всякий раз изматывая соперника своим высоким прессингом и выглядя очень прилично. "Мастифы" сменили пять игроков в стартовом составе после 2:3 от "Сассуоло" в первом туре, сменили явно на улучшение. В частности, опорник Илич забил.

Первый тайм "нерадзурри" провели плохо. Поначалу они владели мячом безраздельно (77 процентов), но создали лишь один момент. Лаутаро Мартинес с угла вратарской не пробил Монтипо. А у своих ворот под прессингом провалились. Самир Ханданович, привозивший такое и в предыдущем сезоне, подарил мяч Иличу, и серб подсек над ним. Далее же веронцы и вовсе играли смело, завязали равную жесткую игру. Если бы Барак не запутался в ногах в контратаке - забили бы еще. А гол Лаутаро был справедливо отменен из-за фола на вратаре.

Второй тайм уже был иным. Сразу же Перишич вбросил длинный аут, Джеко выиграл верховую борьбу, и Мартинес, также головой, в упор пробил Монтипо. Через восемь минут состоялся идентичный момент, только Лаутаро пробивал ногой и умудрился не попасть в ворота. Джеко работал и в обороне, сняв мяч с головы Фараони перед воротами Хандановича. До 65-ой минуты это вовсе не означало, что игра особо изменилась. "Верона" по-прежнему играла на равных, больше опасных моментов никто не сумел создать. И тогда начались замены.

Замены и новички в итоге сыграли свою роль. Вернувшийся из аренды как раз в "Верону" Димарко добавил динамизма на левом фланге, Видаль пошел в атаку и его удар, как и удар Дармиана, заблокировали. Также Бастони пробивал низом издали. Монтипо вытащил. Хотя не сказать, что речь шла о каком-то интенсивном штурме. Тем более, что гол состоялся в контратаке. Видаль бросил в прорыв справа, Дармиан навесил, и Хоакин Корреа замкнул головой. Еще один новичок, об официальном подписании которого клуб объявил лишь вчера.

Корреа, переход которого Индзаги перед матчем назвал "вишенкой на торте", успел забить еще один мяч. На последних секундах матча ему удался удар низом с 18-ти метров.

"Интер" проявил чемпионский характер и увез три очка со сложного выезда. Как и в первом матче, он дал исчерпывающие ответы на вопросы, кто же будет забивать и ассистировать вместо Ромелу Лукаку. Джеко, Лаутаро и Корреа уже результативно работают на команду. Правда, в структурном плане еще есть что улучшать, и такой первый тайм как сегодня ему лучше не повторять. Но запас прочности этой команды велик.