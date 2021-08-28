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Протеже Индзаги приносит победу. Верона - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Верона - Интер, чемпионат Италии, 27 августа 2021

Протеже Индзаги приносит победу. Верона - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Италии, в котором Верона встречалась с чемпионом Интером. Первый тайм выиграли хозяева благодаря голу Илича, а вот сразу после перерыва Лаутаро Мартинес восстановил статус-кво. Вместо аргентинца в середине второго тайма вышел Хоакин Корреа, которого Симоне Индзаги позвал за собой из Лацио в Милан. И именно он стал героем встречи, забив два красивых гола. Интер на старте пока демонстрирует 100-процентный результат.

Серия А. Второй тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Интер" 1:3
Голы: Илич 15 - Лаутаро Мартинес 47, Корреа 83, 90+4

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В статье: Интер (Милан) Хоакин Корреа Эллас Верона Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.08.2021 в 08:43
Зміюки))
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