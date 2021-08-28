Протеже Индзаги приносит победу. Верона - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Италии, в котором Верона встречалась с чемпионом Интером. Первый тайм выиграли хозяева благодаря голу Илича, а вот сразу после перерыва Лаутаро Мартинес восстановил статус-кво. Вместо аргентинца в середине второго тайма вышел Хоакин Корреа, которого Симоне Индзаги позвал за собой из Лацио в Милан. И именно он стал героем встречи, забив два красивых гола. Интер на старте пока демонстрирует 100-процентный результат.

Серия А. Второй тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 1:3

Голы: Илич 15 - Лаутаро Мартинес 47, Корреа 83, 90+4