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Протеже Индзаги приносит победу. Верона - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Верона - Интер, чемпионат Италии, 27 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Италии, в котором Верона встречалась с чемпионом Интером. Первый тайм выиграли хозяева благодаря голу Илича, а вот сразу после перерыва Лаутаро Мартинес восстановил статус-кво. Вместо аргентинца в середине второго тайма вышел Хоакин Корреа, которого Симоне Индзаги позвал за собой из Лацио в Милан. И именно он стал героем встречи, забив два красивых гола. Интер на старте пока демонстрирует 100-процентный результат.
Серия А. Второй тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Интер" 1:3
Голы: Илич 15 - Лаутаро Мартинес 47, Корреа 83, 90+4
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