Ювентус нашел замену Роналду в Англии

"Ювентус" работает над заменой Криштиану Роналду, который покинул клуб и вернулся в "Манчестер Юнайтед". Трансферной целью стал бывший игрок туринцев Мойзе Кин. Об этом сообщает Николо Скира.

"Старая сеньора" уже согласовала с итальянцем условия персонального контракта до 2026-го года. Правда, сначала "Ювентус" хочет оформить аренду на один сезон, а затем подписать соглашение на четыре года. Сумма трансфера следующим летом должна составить около 25 млн евро.

Напомним, что Кин является воспитанником академии "Ювентуса". За взрослую команду он выступал в сезоне 2018/2019, проведя 21 матч (8 голов).

В прошлом сезоне Мойзе играл в составе "ПСЖ", где находился в аренде из "Эвертона". Именно "ирискам" "Ювентус" продал Кина за 27,5 млн евро в 2019 году.