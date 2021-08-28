  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус нашел замену Роналду в Англии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус нашел замену Роналду в Англии

Италия
(1 голосов)

Возвращение произойдет?

Ювентус нашел замену Роналду в Англии

Новина українською

"Ювентус" работает над заменой Криштиану Роналду, который покинул клуб и вернулся в "Манчестер Юнайтед". Трансферной целью стал бывший игрок туринцев Мойзе Кин. Об этом сообщает Николо Скира.

"Старая сеньора" уже согласовала с итальянцем условия персонального контракта до 2026-го года. Правда, сначала "Ювентус" хочет оформить аренду на один сезон, а затем подписать соглашение на четыре года. Сумма трансфера следующим летом должна составить около 25 млн евро.

Напомним, что Кин является воспитанником академии "Ювентуса". За взрослую команду он выступал в сезоне 2018/2019, проведя 21 матч (8 голов).

В прошлом сезоне Мойзе играл в составе "ПСЖ", где находился в аренде из "Эвертона". Именно "ирискам" "Ювентус" продал Кина за 27,5 млн евро в 2019 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль) Мойзе Кин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...