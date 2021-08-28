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Ювентус нашел замену Роналду в Англии
Возвращение произойдет?
"Ювентус" работает над заменой Криштиану Роналду, который покинул клуб и вернулся в "Манчестер Юнайтед". Трансферной целью стал бывший игрок туринцев Мойзе Кин. Об этом сообщает Николо Скира.
"Старая сеньора" уже согласовала с итальянцем условия персонального контракта до 2026-го года. Правда, сначала "Ювентус" хочет оформить аренду на один сезон, а затем подписать соглашение на четыре года. Сумма трансфера следующим летом должна составить около 25 млн евро.
Напомним, что Кин является воспитанником академии "Ювентуса". За взрослую команду он выступал в сезоне 2018/2019, проведя 21 матч (8 голов).
В прошлом сезоне Мойзе играл в составе "ПСЖ", где находился в аренде из "Эвертона". Именно "ирискам" "Ювентус" продал Кина за 27,5 млн евро в 2019 году.
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