Италия
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Интер продлит контракт со своей звездой
Нападающий продолжит карьеру в Италии
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес продолжит выступать за "Интер".
Миланский клуб и южноамериканский футболист согласовали условия подписания нового контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Также сообщается, что в новое соглашение не будет включена клаусула. В текущем контракте она присутствует, и равняется 111 млн евро.
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Источник:FabrizioRomano
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