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Интер продлит контракт со своей звездой

Италия
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Нападающий продолжит карьеру в Италии

Интер продлит контракт со своей звездой

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес продолжит выступать за "Интер".

Миланский клуб и южноамериканский футболист согласовали условия подписания нового контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Также сообщается, что в новое соглашение не будет включена клаусула. В текущем контракте она присутствует, и равняется 111 млн евро.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
FabrizioRomano

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