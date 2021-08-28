Интер продлит контракт со своей звездой

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес продолжит выступать за "Интер".

Миланский клуб и южноамериканский футболист согласовали условия подписания нового контракта. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Также сообщается, что в новое соглашение не будет включена клаусула. В текущем контракте она присутствует, и равняется 111 млн евро.