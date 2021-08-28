Серия А. Аталанта с Малиновским не побеждает, Лацио издевается над Специей без Коваленко

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 0:0

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Толой, Паломино, Меле (Дзаппакоста 86), Фройлер, Пашалич (Миранчук 74), Гозенс, Иличич (Ламмерс 86), Малиновский (Пессина 65), Муриэль (Пикколи 74)

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Сумаро 81), Кингсли (Виньято 61), Сванберг, Домингес, Орсолини (Сков-Ольсен 72), Сансоне (Томиясу 81), Арнаутович

Предупреждения: Гозенс 36 - Медель 36, Сансоне 48, Арнаутович 53, Хики 58, Сванберг 64

Можно было ожидать, что быстро и существенно после крайне неудачной игры в первом туре "Аталанта" не добавит. В клубе отлично все видели, потому активно начали работать на трансферном рынке, ко второму матчу вернулись лишь опорник Фройлер и защитник Толой, а физические кондиции в целом не особо улучшились. Джан Пьеро Гасперини не случайно признавал проблемы в Турине, говорил, что игрокам нужно вернуть энтузиазм, что настоящий сезон начинается лишь после перерыва на матчи сборной, что "Болонья" опасна. Сегодня просто нужно было победить, и не важно, как.

Предпосылки к победе были немалые. Всё же прошла неделя, некоторые страсти вокруг клуба улеглись, форма должна была улучшиться. Играли дома, против соперника, пропустившего в двух первых матчах сезоне (в лиге и Кубке) семь мячей, пропустившего как минимум два в семи из восьми последних во всех турнирах. Соперника, проигравшего в Бергамо семь матчей подряд, предыдущий - со счётом 0:5. С другой стороны, после позорного вылета из Кубка от "Тернаны" Синиша Михайлович держал "россоблу" на коротком поводке и сегодня обещал битву. Слово он сдержал.

"Аталанта" провела первый тайм гораздо лучше, чем в Турине. Полностью доминировала, держала мяч (57 процентов), добилась 9:3 по ударам по воротам. Позволила сопернику лишь супермомент в самом начале, когда Орсолини умудрился не попасть в створ с "кросса" Сансоне. Впрочем, этот момент стал самым опасным в тайме. Хозяевам не хватало прежде всего скорости, а также присутствия в штрафной. Малиновский в дебюте зашёл, пробил низом и чуть-чуть не попал. Иличич пробил после перехвата ужасно. Руслан отдал Гозенсу, удар того вытащил Скорупски. Всё.

Малиновский, которому СМИ обещали место в запасе, старался. Также отдал налево Муриэлю, сместившемуся и пробившему слабовато. Заработал пару штрафных. Но пробил в "стенку" и далеко не всегда ускорялся.

В сущности, между 30-ой и 55-ой минутами команды играли без ворот. Темп "Аталанты" ещё более упал. Несколько разбудил её Малиновский в начале второго тайма. Он заработал два штрафных, пробил дважды издали с игры (заблокировали). На 60-ой минуте свободный Гозенс с линии штрафной мог и попасть. Однако вновь, как и в первом матче, Гасперини снял с игры Малиновского именно в его активные минуты. И после еще пяти-семи минут штурма игра вновь заглохла. Хорошие удары Меле и Миранчука далее были неточными. А Пикколи на последних секундах чуть не достал.

"Аталанта" вновь начинает сезон неудачно в игровом плане. В первых двух турах она наиграла на одно очко. 20:4 по ударам по воротам и 59:41 по владению мячом сегодня не должны обманывать. Потому должна быть довольна четырьмя. Тяжелое начало сезона Малиновского в этом клубе мы также видим в третий раз подряд. Остается надеяться, что после международного перерыва команда и игрок совершат скачок.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Специя" 6:1

Голы: Иммобиле 5, 15, 45+2, Фелипе Андерсон 47, Хюсай 70, Луис Альберто 85 - Верде 4

Нереализованный пенальти: Иммобиле 45+1 (вратарь)

"Лацио": Рейна, Лаццари (Марушич 25), Патрик, Ачерби, Хюсай, Лейва, Милинкович-Савич (Моро 71), Луис Альберто, Педро (Катальди 71), Фелипе Андерсон (Ромеро 81), Иммобиле (Мурики 81)

"Специя": Зут, Амиан, Эрлич, Николау, Виньяли (Антист 81), Маджоре (Сала 71), С. Бастони, Феррер, Верде (Христов 59), Гьяси, Э. Колли (Мраз 59)

Предупреждения: Эрлич 46, Гьяси 49

Удаление: Амиан 54 (прямая красная)

У "Лацио" все получилось гораздо легче. Хотя он вновь, как и в первом туре, пропустил в самом начале матча. Верде добил после удара Гьяси и сейва вратаря. Как и в Эмполи, "орлы" почти сразу же отыгрались. Педро отобрал и отдал Иммобиле. На этот раз второй гол они забили не в середине тайма, а ранее. Уже Луис Альберто нашел Чиро в классической связке. В концовке Чиро не реализовал пенальти, но сразу же исправился после углового. Ну а в начале второго тайма ассистом отметился даже вратарь Рейна на пути к издевательству.

Виктор Коваленко провел матч на скамье запасных. В стартовом составе в центре поля играли капитан Маджоре и крайний защитник по амплуа Феррер.