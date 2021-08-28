Серия А. Ювентус - Эмполи 0:1. Хуже, чем в предыдущем сезоне

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи" 0:1

Гол: Манкузо 21

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Де Шильо 82), Бонуччи, Де Лихт, Алекс Сандро, МакКенни (Мората 46), Бентанкур (Локателли 66), Данило, Рабио (Бернардески 55), Кьеза (Кулушевски 66), Дибала

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Маркицца, Хаас, С. Риччи, Бандинелли (Журковски 80), Байрами (Штулац 70), Манкузо (Пинамонти 73), Кутроне (Хендерсон 80)

Предупреждения: Бернардески 81, Данило 90 - Стоянович 32, Кутроне 44, Исмаили 56

Непросто избавиться от наследия предыдущего сезона. Массимилиано Аллегри на словах это вроде бы понял. Говорил о неумении команды вести себя в определённые моменты, о потере контроля над игрой во втором тайме матча против "Удинезе", когда потерял 0:2. Дыры в центре поля, грубейшие ошибки Войцеха Щесны и сам факт потери такого преимущества - всё это мы видели от "Юве" совсем недавно. Дыры, неумение контролировать игру и грубая ошибка обороны - такое мы в обилии видели и сегодня. На перерыв такой прошлогодний "Ювентус" болельщики проводили свистом.

Похоже, не умеет он и отгородиться от событий вне поля. Весь фестиваль вокруг Криштиану Роналду отобрал слишком много сил и внимания. Тот же Аллегри призывал идти дальше, но быстро забыть о персоне такого калибра и о лучшем бомбардире Серии А сезона 2020/21 точно непросто.

До перерыва туринцы даже почти не переиграли новичка лиги по владению мячом и ударам по воротам. "Эмполи" играл очень смело и быстро, то разыгрывал мяч, то просто забрасывал вперёд. Шёл в атаку довольно большими силами, при этом успевал возвращаться в оборону. Действовал по плану. "Ювентус" же нервничал. Да и план его был непонятен. Гибридная схема Аллегри с опорником Данило, "треквартистой" МакКенни и "форвардами" Кьезой и Дибалой не работала.

Начал Федерико как раз мощно, дважды протащил мяч. Викарио пришлось тащить головой от удара в упор и кончиками пальцев от удара издали. Но эти чисто индивидуальные действия быстро забылись. В середине тайма гости разыграли быструю атаку через фланг, Бандинелли отдал в центр, на Байрами бросились четверо, он пробил, и мяч срикошетил к свободному Манкузо прямо перед вратарём. Любительская оборона. Тут же Кутроне перехватил и прицельно пробил с 17-ти метров. Чуть неточно. А в самой концовке тайма Кьеза головой чуть не поразил собственные ворота. Щесны вытащил.

Даже в слабом предыдущем сезоне вторые таймы "Юве" начинал мощно. Но на этот раз "Эмполи" начал тремя угловыми за восемь минут, ударами Хааса и Байрами, пусть и несложными для Щесны. Хозяева, конечно, вскоре перехватили инициативу, но выдавали лишь плохие забросы в штрафную и удары издали. Да и гости по-прежнему выбирались вперёд. Интереснее стало в начале четвертой четверти матча. Опасные прострелы прерывались уже с трудом. Но опасных ударов по воротам Викарио по-прежнему не было. Да даже более того - "Эмполи" вновь успокоился и даже осмелел.

Толкового финального штурма не было. Даже в добавленное время новичок лиги также выбирался к воротам фаворита. А наконец-то удар Локателли с очень хорошей позиции был неточным. Аллегри еще и не помог заменами, убрав с поля Кьезу и в концовке матча заменив Куадрадо на уже всеми забытого защитника Де Шильо.

Ничью с "Кротоне" в предыдущем сезоне назвали низшей точкой "Ювентуса". Но это еще похлеще. Особенно - если смотреть на игру. Без тени мысли, без тени желания, без тени уверенности в себе. И валить на Роналду нечего. "Юве" не готов к сезону.