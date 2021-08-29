Чужак в чужом клубе. Жорже Мендеш переиграл всех, но Криштиану Роналду проиграл Ювентусу

В прощальном с "Ювентусом", хотя бы весьма тёплом, сообщении Криштиану Роналду пришлось признать что "мы достигли не всего, чего хотели". По сути, он и "Ювентус" вместе мало чего достигли. Несмотря на 81 гол игрока в лиге, 14 - в Лиге Чемпионов, 101 гол в 134-ех матчах во всех турнирах. КР7 стал самым быстрым игроком клуба, достигшим сотни голов за него. Лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2020/21. Как игрок, как форвард он вне всякого сомнения преуспел, и утверждать обратное просто глупо. Проблема в том, что он не приходил просто как игрок.

Великая Комбинация

Прежде всего, поговорим о самом процессе перехода португальца в "Манчестер Юнайтед". Его уже объявили идеальным обманом, гениальной комбинацией Великого Комбинатора, даже Великого Иллюзиониста Жорже Мендеша. Почти до последнего все были уверены, что его клиент переходит в "Манчестер Сити", и вдруг оказалось, что в игре "Манчестер Юнайтед", а "Сити" спешно объявил, что выходит из гонки за игроком. Переход лишний раз доказал силу агентов, соцсетей и влияния первых на вторых в сегодняшнем футбольном мире.

Если правда то, что Мендеш вначале спровоцировал катарских владельцев "Пари Сен-Жермен", чем вынудил действовать их эмиратских врагов из "Манчестер Сити" (врагов политических и экономических, футбол здесь на обочине), а также рассчитал, что действия "Сити" вынудят действовать "Юнайтед", не желающего, чтобы легенда клуба перешла в стан уже чисто футбольного врага - то речь действительно о гениальной комбинации, которая войдет в пантеон агентской работы. Вот только говорит ли это что-то хорошее о современном футболе? О клубах, ставших игрушками в руках агентов?

Хотя это и означает, что в итоге абсолютно все рады переходу. И такое случается не так часто, как кажется. Ведь обычно после перехода игрока остаются недовольные. Уж точно - другие клубы-претенденты на него. Здесь же изначально ни один клуб не хотел Роналду. И в итоге заполучил его клуб, в котором он не будет чужим, который не случайно приветствовал его словами "с возвращением домой". В итоге крайне неприятно выглядящий фарс закончился мимишной красивой историей возвращения туда, где о нем впервые узнала вся Европа. А не предательством или парижскими "галактикос".

"Ювентус" хотел избавиться от 31 миллиона зарплаты, а также заработать на переходе хотя бы 28 миллионов и выровнять бухгалтерские показатели по игроку. Кроме того, новый главный тренер Массимилиано Аллегри не хотел его ещё в свою первую каденцию, считал его подписание ошибкой. Тем более не хочет сейчас. "Пари Сен-Жермен" с коллажами от члена семьи Аль-Хелаифи с Лионелем Месси, Неймаром и Криштиану скорее занимался провокацией или в лучшем случае держал запасной вариант на смену Килиану Мбаппе. Насер Аль-Хелаифи в итоге заявил, что клуб и не собирался подписывать КриРо.

"Манчестер Сити"? Приглашение такого игрока абсолютно противоположно принципам работы спортивного департамента клуба - Чики Бегиристайна, Феррана Сориано и Хосепа Гвардиолы. Футболу Гвардиолы Криштиану совершенно не подходит. Правда, Пеп застрял без форвардов, с одним Габриэлем Жезусом, и весьма нервничал. Были слухи, что он сказал боссам: "Лучше уже Роналду, чем вообще без форвардов в составе". Но если эти слова - правда и Криш о них услыхал, он должен был почувствовать себя униженным.

Дома

Ну а "Юнайтед"? Здесь все эти годы он оставался кумиром, легендой, любимцем болельщиков, сладким воспоминанием о замечательных временах. На днях Оле Гуннар Сульшер назвал его лучшим игроком в истории клуба. Тот самый Сульшер, который успел поиграть с ним, потренировать его в качестве помощника Алекса Фергюсона, а теперь главный тренер команды. Он-то хотел возвращения португальца. Не хотело руководство клуба. Даже не думало об этом, не желая мешать молодой команде новичка Санчо, Рашфорда, Гринвуда, Марсьяля, Джеймса.

Вряд ли объяснения Оле пассивности клуба до пятницы "мы не верили, что он уйдёт из "Ювентуса" стоят выеденного яйца. Ведь всей Европе уже давно ясно, что Роналду страстно желает покинуть Турин. Просто руководство МЮ не хотело. Поэтому понадобилось давление. Соцсети, форумы болельщиков "Юнайтед" взорвались призывами не допустить сделки с ненавистным "Сити", способной разрушить наследие Криштиану в "Юнайтед". И Глейзеры, которые и без того под давлением из-за четырёх лет без трофеев, восьми лет без титула чемпиона, пятна участия в Суперлиге, поймались на крючок.

Задействовали друга семьи Рио Фердинанда, Патриса Эвра, звезду нынешней команды Бруну Фернандеша. Последний даже после сообщения о сделке поместил твит со словами "агент Бруну" и имоджи брифкейса. Эвра также твитом призывал болельщиков успокоиться, потому что дело сделано, и "он дома". Явно поработали с кем надо. Кришу звонил даже сам Фергюсон. Да и будьте уверены, что Глейзерам звонил кто надо. А за кулисами театром марионеток руководил Мендеш. И у него получилось. МЮ, в отличие от "Сити", даже предложили деньги за трансфер. Не все 28, но тоже хлеб.

Да даже действующий Генеральный директор "Аякса", вице-президент Европейской Ассоциации Клубов Эдвин Ван Дер Сар отреагировал в соцсетях как последний болельщик МЮ: "Всегда мечтал, но никогда не ожидал, что это может произойти".

Больше, чем игрок, и тем хуже

Итак, а какое же наследие Роналду оставил в "Ювентусе"? Как мы уже сказали, он приходил не просто как игрок. А как бренд, как будущий кумир, легенда, генералиссимус всего клуба, который потянет его к футбольным и экономическим вершинам. И вот здесь он полностью провалился.

От Роналду, у которого в соцсетях в десять раз больше подписчиков, чем у "Ювентуса", требуют не просто забивать. А изменить историю клуба. При нем история клуба изменилась к худшему. Далеко не только по его вине. Даже прежде него - из-за руководства, тренеров. Но история запомнит лишь результат.

В эру генералиссимуса Роналду "Ювентус" упал с пьедестала, из гегемона лиги, выигравшего девять Скудетто подряд (да, два с ним) и финалиста Лиги Чемпионов-2015 и -2017, стал командой, которая в лиге еле стала четвёртой, а в ЛЧ рано вылетала от "Аякса", "Лиона" и "Порту". Да, он забил по два гола двум первым. Но запомнят не голы форварда, а результаты команды с её лидером.

Даже с деньгами он не помог. В 2018-ом году "Ювентус" достиг потолка развития. Сорокатысячного стадиона уже не хватало, больше спонсоров он не мог привлечь, два финала Лиги Чемпионов проиграл суперзвездам - Роналду, Лионелю Месси. Именно тогда клуб решил ломать все, из корпорации, из машины по победам любой ценой, стать брендом, стать магнитом клиентов, а не болельщиков, привлекая их яркой игрой, яркими игроками. Суперзвёздами. Потому и взял Роналду, потому привёл апологета яркого, шампанского футбола Маурицио Сарри. Но в итоге получилось "прикре самогубство".

Да, именно благодаря ему Adidas с 140-ка миллионов за шесть лет улучшил контракт с клубом до 408-ми за восемь. Jeep начал давать 42 вместо 25-ти. Именно благодаря ему удалось собрать у акционеров клуба 400 миллионов евро на увеличение капитализации закрытие дыр, продали кучу его футболок. Но ведь доход футбольных клубов от продаж футболок составляет всего 15-20 процентов, Jeep и без того принадлежит семье Аньелли, как и акции клуба. То есть просто перекладывали из кармана в карман. А фолловеры в соцсетях сейчас бесследно уйдут вместе с кумиром.

Факты налицо. В сезоне 2017/18 после семи лет в "плюсе" "Ювентус" впервые зафиксировал убыток в бюджете - 39 миллионов евро. В первый сезон Роналду - 2018/19 - уже минус 90 миллионов. Доход в сезоне 2016/17 составил 550 миллионов евро, с ним вырос максимум до 620-ти, а затем упал. А годовые расходы на его контракт составляли в первые два года 110 миллионов евро, а в третий - 80. И я еще не привожу ужасные данные времен коронавируса. Например, в сезоне 2020/21 убыток, возможно, достиг двухсот миллионов.

Да, экономические провалы клуба - вина прежде всего не португальца, а руководства клуба, а затем - коронавируса. Но факт в том, что такой магнит финансов как он помочь не сумел.

Spavaldo

Ну и в социальном плане он остался чужим. "Ювентус" - клуб, в котором ненавидят понятие "звезда". В статье о об этом говорится подробнее. Здесь ненавидят звезд, ставящих себя выше клуба. Да, если кто и мог сломать глыбу такого принципа - то это Роналду. Но он не сумел, факт. Именно потому прежде всего он так желал сбежать. Он чувствовал, что не стал здесь кумиром, легендой, как в "Реале" и "Юнайтед". Чувствовал, что потерпел поражение.

Да он даже просто своим не стал. Он не выучил итальянский. В его прощальном сообщении все заметили лишнюю "f" в слове "tifosi" и лишнюю "z" в слове "grazie". Над чем уже немало посмеялись. На вчерашнем матче против "Эмполи" уже было мало его футболок. А некоторые переклеили. Например, на имя "Spavaldo" (что означает "высокомерный"), с надписью ниже "grazzie".

В итоге игроки также настроились против него. Им не нравилось, что он пропускает тренировки для спонсорских мероприятий. Даже с разрешения клуба. Что его не наказали за нарушение коронавирусного протокола, когда покинул Пьемонт без разрешения властей (тренер Андреа Пирло заявил, что дела игроков в свободное время клуб не интересуют), а трех других игроков наказали штрафом и исключением из заявки на один матч за нарушение протокола участием в вечеринке. Не нравился и его уход прямо в раздевалку после замен. Что вызывало конфликты с тренерами.

Ну а Аллегри просто указывал ему на двери. Говоря, что все должны работать на команду и о том, что КриРо - бонус для команды, добавленная ценность. Что фактически означает "джокер со скамьи запасных". И также было унизительно для звезды. И вправду говорили, что Макс не желал выпускать его в стартовом составе.

Три года назад спасителем, генералиссимусом клуба, был Роналду. И Аллегри пришлось мириться с ним, а затем Макса и выбросили. Теперь, после провального сезона и фарса с Суперлигой, еле-еле удержавшийся на посту президента и паникующий Аньелли в качестве спасителя, генералиссимуса призвал назад как раз Аллегри. Дав ему больше полномочий, чем ранее. Потому исход боя нового-старого тренера с игроком был ясен. И тренер уже несколько раз прямо заявил: "Жизнь продолжается, мы не можем думать о нём начиная с сегодняшнего дня". Его постараются поскорее вычеркнуть из памяти.

Наверное, лучше всех подытожил его каденцию в Турине журналист Марио Скончерти: "Мы путешествовали как компаньоны вместе с кумиром, даже не обменявшись ни словом, даже не предложив ему сигарету или чашку кофе. Без отношений. Хуже, без признаков человечности. В режиме обоюдного одиночества, когда мы оба кричали, но никто из нас не слыхал друг друга. Мы потеряли великий шанс, но даже не поняли, какой. Встреча всей жизни без жизни. Мы не знаем ничего о Роналду, даже когда он уходит. Он пришёл как кумир и после трёх лет всё равно уходит как чужой".