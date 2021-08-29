Серия А. Наполи вырывает победу над Дженоа

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Наполи" 1:2

Голы: Камбиазо 69 - Руис 39, Петанья 84

"Дженоа": Сиригу, Бираски, Ванхезден (Мазьелло 67), Кришито, Гильоне (Бехрами 83), Стураро (Каллон 67), Бадель, Ровелла, Камбьязо, Эрнани (Пандев 46), Экубан (Букса 46)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Жезус 90+2), Фабиан Руис, Лоботка, Эльмас (Гаэтано 90+2), Политано (Петанья 82), Инсинье, Лосано (Унас 70)

Предупреждения: Экубан 10, Кришито 51 - Ди Лоренцо 45, Политано 49, Руи 90+1

Первым матчем в сезоне в "Наполи" остались довольны. Главным образом - характером, позволившим победить "Венецию", несмотря на игру вдесятером с 23-ей минуты. Лучано Спаллетти также радостно отвечал на вопрос о спокойствии команды. Но все же "Дженоа" - другая история. Из шести предыдущих матчей против нее на "Марасси" неаполитанцы выиграли лишь три, с разницей в один мяч. Последний и вовсе проиграли. Оба тренера перед матчем также предупреждали, что "грифоны" будут совсем иными, нежели в разгроме 0:4 против "Интера" в первом туре. Так и получилось.

Первый тайм как раз был хорошим для гостей. 62 процента владения мячом, 7:1 по ударам по воротам. В самом начале Лосано должен был попадать головой в упор, "фальшивая девятка" Инсинье (Осимхен удален, Мертенс травмирован, Петанье не доверяют) из центра штрафной задел стойку. Сразу после 30-ой минут Лоренцо вновь пробил оттуда. Сиригу вытащил. А Руису удался четкий удар низом из-за пределов штрафной. Его седьмой гол издали. За три года в Серии А больше лишь у Руслана Малиновского - девять. Хотя и тогда "Дженоа" создала. Удар Гильоне еще до гола потащил Мерет.

Во втором же тайме первые 25 минут и вовсе прошли под почти полным контролем хозяев и при даже некой панике гостей. В самом начале удар Гильоне вытащил Мерет, добивание - защитник, а добивание Ровеллы было неточным. Автор победного дубля в предыдущем сезоне Горан Пандев даже забил после ошибки вратаря на выходе. Хотя Марко Ди Белло отменил гол с помощью ВАР из-за легкого контакта Буксы с ним. К 67-ой минуте на поле вместо одного форварда, как в начале матча, были уже трое. И на 69-ой левый латераль Камбиазо замкнул заброс с фланга правого латераля Гильоне.

Еще на 65-ой минуте "Наполи" наконец-то начал тайм. Тогда контратаку ударом завершал Лосано. Сиригу спас ногами, причем скорее на инстинкте. После пропущенного фаворит начал давить. Создать он ничего не создал, кроме легких для вратаря двух ударов Политано низом и неточного выстрела Кулибали издали. Но в итоге сумел забить. Настоящая "девятка" появилась на поле лишь на 82-ой минуте и уже через две головой замкнула штрафной Руи.

Пятая гостевая победа "Наполи" подряд, если считать предыдущий сезон. Он научился выгрызать победы за пределами Неаполя, пусть и в драматичной сложной борьбе. Такой серии не было три с половиной года. И если она продлится - команда сможет претендовать на высокие места.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Сампдория" 0:0

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Маньянелли 86), Джуричич, Распадори (Скамакка 78), Бога (Х. Траоре 86), Капуто (Дефрель 68)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло, Торсби, Экдаль (А. Силва 66), Кандрева, Дамсгор (Депаоли 66), Верре (Аскильдсен 66), Квальярелла

Предупреждения: Капуто 49, Кирикеш 78 - Берешински 78, Торсби 90+2