Ювентусу интересен форвард ПСЖ

Аргентинский нападающий Мауро Икарди может покинуть "ПСЖ" еще до конца текущего трансферного окна.

Предложение на счет его трансфера имеет "Ювентус", который активно ищет усиление после ухода Криштиану Роналду. Сообщается, что клуб начал работу над переходом Мауро, однако убедить "ПСЖ" отпустить форварда будет непросто.

Единственный формат сделки, на который могут согласиться парижане, это аренда с правом выкупа.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 28-летний форвард забил 2 мяча в 3 матчах.