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Пицца и кока-кола. Как Жозе Моуриньо отпраздновал победу Ромы
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Салернитана" принимала на своем поле "Рому" в рамках 2-го тура итальянской Серии А. Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:0 (дубль Пеллегрини, по голу Верету и Абрахама).
После успеха римлян алленаторе "волков" Жозе Моуриньо поделился в своем Instagram новым видео. В поезде оператор застал "Особенного" во время трапезы – португалец спокойно сидел один, ел пиццу и запивал ее кока-колой. К моменту прихода камерамена, Жозе уже успел навернуть четверть круга:
"После красивой победы нет ничего лучше особенной пиццы".
В двух стартовых турах новой кампании Серии А "Рома" набрала 6 очков.
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