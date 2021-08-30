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Пицца и кока-кола. Как Жозе Моуриньо отпраздновал победу Ромы

Италия
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Пицца и кока-кола. Как Жозе Моуриньо отпраздновал победу Ромы

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Салернитана" принимала на своем поле "Рому" в рамках 2-го тура итальянской Серии А. Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 4:0 (дубль Пеллегрини, по голу Верету и Абрахама).

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После успеха римлян алленаторе "волков" Жозе Моуриньо поделился в своем Instagram новым видео. В поезде оператор застал "Особенного" во время трапезы – португалец спокойно сидел один, ел пиццу и запивал ее кока-колой. К моменту прихода камерамена, Жозе уже успел навернуть четверть круга:

"После красивой победы нет ничего лучше особенной пиццы".

В двух стартовых турах новой кампании Серии А "Рома" набрала 6 очков.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Салернитана (Италия)
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