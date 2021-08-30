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Трансфер форварда Ромы помог найти пропавшую девочку из Польши
Прогрессивная инициатива
Roma
В начале августа Эльдор Шомуродов перешел из "Дженоа" в "Рому" и заключил контракт с "волками" на 5 лет. Объявление о переходе узбекского нападающего помогло найти девочку из Польши.
С 2019-го "Рома" сопровождает каждый трансфер видео и фотографиями пропавших детей со всего мира, чтобы привлечь внимание со стороны общественности. Также римский клуб оставляет контакты организаций, с которыми можно связаться, если кого-то из пропавших узнали. Итальянцы уже помогли найти 12 детей. Сам Эльдор отметил:
"Трудно выразить радость от того, что я поспособствовал облегчению переживаний для семьи. Горжусь, что я часть клуба, который использует популярность футбола именно таким образом".
Great news ????— AS Roma English (@ASRomaEN) August 26, 2021
A Polish child featured in our video to announce the signing of Eldor Shomurodov has been found safe and well! ♥️ #ASRoma pic.twitter.com/6GVRRvw3G8
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