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Трансфер форварда Ромы помог найти пропавшую девочку из Польши

Италия
(2 голосов)

Прогрессивная инициатива

Трансфер форварда Ромы помог найти пропавшую девочку из Польши

Roma

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В начале августа Эльдор Шомуродов перешел из "Дженоа" в "Рому" и заключил контракт с "волками" на 5 лет. Объявление о переходе узбекского нападающего помогло найти девочку из Польши.

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С 2019-го "Рома" сопровождает каждый трансфер видео и фотографиями пропавших детей со всего мира, чтобы привлечь внимание со стороны общественности. Также римский клуб оставляет контакты организаций, с которыми можно связаться, если кого-то из пропавших узнали. Итальянцы уже помогли найти 12 детей. Сам Эльдор отметил:

"Трудно выразить радость от того, что я поспособствовал облегчению переживаний для семьи. Горжусь, что я часть клуба, который использует популярность футбола именно таким образом".

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В статье: Рома (Рим) Эльдор Шомуродов
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