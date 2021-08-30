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Жиру: Девятый номер в Милане? Я не суеверен – вырос, смотря на Папена, ван Бастена и Индзаги

Италия
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Оливье на связи

Жиру: Девятый номер в Милане? Я не суеверен – вырос, смотря на Папена, ван Бастена и Индзаги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился в эфире DAZN своими эмоциями после дубля в матче 2-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:1).

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"Я очень горд играть за "Милан". Выступать на "Сан Сиро" – это невероятные эмоции. Очень рад тому, как сложился поединок. Мы играли в свой футбол, создали много моментов. Фанаты просто прекрасны".

"Я знаю, что с девятым номером "Милана" происходит что-то странное, однако я не суеверен. Я вырос, наблюдая за игрой Папена, ван Бастена и Индзаги".

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
alfredopedulla.com

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