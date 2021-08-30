Жиру: Девятый номер в Милане? Я не суеверен – вырос, смотря на Папена, ван Бастена и Индзаги

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру поделился в эфире DAZN своими эмоциями после дубля в матче 2-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:1).

"Я очень горд играть за "Милан". Выступать на "Сан Сиро" – это невероятные эмоции. Очень рад тому, как сложился поединок. Мы играли в свой футбол, создали много моментов. Фанаты просто прекрасны".