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Ювентус нацелен подписать полузащитника ПСВ

Италия
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Он оценивается в 5-6 миллионов евро

Ювентус нацелен подписать полузащитника ПСВ

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Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" хочет приобрести атакующего полузащитника голландского ПСВ Мохаммеда Ихаттарена. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

По информации инсайдера, клубы уже ведут переговоры о переходе спортсмена. Сумма сделки оценивается в € 5-6 млн плюс бонусы. ПСВ разрешил 19-летнему хавбеку покинуть расположение команды, чтобы обсудить возможный трансфер. Агентом футболиста является Мино Райола, который настроен найти ему новый клуб до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Мохаммед Ихаттарен провёл 22 матча, в которых забил 3 гола.

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В статье: Ювентус (Турин) ПСВ
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