Странно, но в итоге логично. Итоги второго тура Серии А

Удинезе - Венеция 3:0

Эллас Верона - Интер 1:3

Аталанта - Болонья 0:0

Лацио - Специя 6:1

Фиорентина - Торино 2:1

Ювентус - Эмполи 0:1

Дженоа - Наполи 1:2

Сассуоло - Сампдория 0:0

Милан - Кальяри 4:1

Салернитана - Рома 0:4

Второй тур Серии А получился несколько странным. Поначалу он даже шел на весьма низкое число забитых мячей. Лишь два последних матча, в которых забили девять, вывели его на 30. Причем подвели команды, от которых точно не ожидали такого. "Сассуоло", "Аталанта", "Ювентус", игравший дома против новичка лиги. Впрочем, если учитывать состояние двух последних, а также умение "Сампдории" ставить "автобус" и сопротивляться любым бомбардирам лиги, все становится логичным. Логичны и победы других пяти грандов. Как раз они готовы к сезону.

"Ювентус" и "Аталанта"

Слова в итогах первого тура о том, что Массимилиано Аллегри после двух лет отпуска не понимает, куда попал, и что "Ювентус" ничем не изменился за лето, могли показаться слишком поспешными и жёсткими. Но второй тур лишь усилил их. В хит-параде его худших поражений за последний год ("Фиорентина", "Барселона", "Милан", "Беневенто", кстати, все домашние) 0:1 от "Эмполи" выделяется. В тех хотя бы были отговорки, вроде силы соперников, геройств их вратарей, удаления Куадрадо. Здесь же туринцы просто были тактически переиграны новичком лиги в одни ворота.

Проявилось, провалилось, повлияло все и все. Багаж предыдущего сезона, ментальный и тактический. Команда не знала, что делать и не боролась. Отвлекавшая от работы свистопляска вокруг ухода Криштиану Роналду. Тактические решения Аллегри, с Данило в опорной зоне, МакКенни на позиции "треквартисты", "треквартистой" Дибалой и вингером Кьезой на позиции форвардов. Дырища в центре поля, через которую соперник раз за разом легко проходил. Неспособность даже доминировать, владеть мячом. И детская ошибка обороны, когда четверо набросились на Байрами, а Манкузо остался один.

На этом фоне два классных момента Федерико Кьезы в начале матча выделялись ещё резче. Тем, что он создал их сам, без команды. Как и после первого матча, Аллегри говорил об уроке. В таком состоянии ему придётся пережить ещё много уроков. Также он говорил о спокойствии, призывал игроков к нему и во время матча. "У нас сильный состав и постепенно его сила проявится". Наверное. Но пока что, как ему сказал Джорджо Кьеллини во время матча (камеры уловили), "это не команда". Кьеза знает.

"Аталанту" в плане характера и командной организованности после второго тура вряд ли можно критиковать. Джан Пьеро Гасперини даже остался доволен игрой против "Болоньи", говорил о заметном доминировании. "Мы отдали всю душу". 22:4 по ударам по воротам - это никак не 7:21 в первом туре. Нет сомнений, что в структурном плане бергамцы выгодно отличались от первого матча, были сплоченной командой, с которой можно идти в бой. Также Гасп ожидал атакующего соперника и против такого действовал бы иначе. А ещё и оба тренера и игроки жаловались на необычно плохое поле.

Тем не менее, явное беспокойство присутствует. Команда играет слишком медленно, не прессингует так агрессивно, как обычно. Без Дувана Сапаты нет присутствия в штрафной площадке и большинство ударов с не вдохновляющих позиций, издали, просто для того, чтобы ударить. Финальный штурм получился весьма коротким и не очень опасным. И это против "Болоньи", у которой дома выиграла семь матчей подряд, наколaчивая ей голы. "Болоньи", которая от семи из восьми последних соперников пропустила как минимум два мяча, от команды из Серии Б в Кубке дома - целых пять.

Гасперини сказал, что настоящий сезон начинается с сентября. Остаётся надеяться, что тогда и начнётся для "Богини".

"Интер" и "Наполи"

Остальные пять грандов с заявлением Гасперини о сентябре не согласились. "Интер" имел все оправдания для неудачи. Слишком перепраздновал 4:0 над "Дженоа", играл с крайне неудобной "Вероной" в гостях (Симоне Индзаги напомнил, как сложно против неё было ранее). "Вероной" с пятью новыми игроками после первого тура. Один из них - Илич - забил уже в дебюте с очередной грубейшей ошибки Хандановича. Первый тайм в целом "Интер" провел слабо, что Индзаги признал. Да и во втором, кроме мощного начала, не был близок к победе. И всё же победил даже с разницей в два мяча.

Победу принесли замены. Артуро Видаль бросил в прорыв автора ассиста, Димарко добавил скорости. Это означает, что команда хорошо укомплектована. Что Индзаги также признает. А голы на фоне вроде бы тихой концовки принес Хоакин Корреа. Игрок, которого тренер яростно требовал подписать с начала лета, а подписали за день до матча. Которого перед матчем назвал "вишенкой" на торте команды. Эта вишенка в самый нужный момент забила свой первый гол головой в карьере! А затем и нанесла уже свой фирменный удар низом с 17-ти метров.

Семь голов в двух матчах. Атака точно не скучает за Лукаку. Да и преемник Антонио Конте на тренерской скамье несомненно компетентный.

В "Наполи" также компетентный тренер. И он даже не застоялся после двух лет отпуска. Лучано Спаллетти также выиграл матч заменой на форварда. Также матч, который складывался плохо для его команды, без особого давления на соперника в концовке. В первом тайме "Наполи" полностью доминировал, но скорости, остроты и настоящего форварда не хватало. Третью же четверть матча и вовсе провалил, полностью упустил инициативу, пропустил, пропустил бы ещё один, если бы не помощь ВАР с фолом на вратаре. Генуэзцы и вовсе считают, что фола не было, а лишь лёгкий контакт.

Андреа Петанья был оставлен в запасе, хотя больше настоящих форвардов у Спаллетти не было. Он на пути в аренду и вышел на поле лишь на 82-ой минуте. На 84-ой он уже забил головой, замкнул штрафной Руи. Тренер даже сообщил, что спрашивал перед матчем, готов ли он помогать команде, выходить на поле в такой ситуации. Опасался, что Андреа уже надоело быть запасным и он мыслями в другом клубе. А сразу после гола уже кричал ему: "Ты остаёшься!" Красивая футбольно-жизненная история.

"Милан", "Рома" и "Лацио"

У "Милана", "Ромы" и "Лацио" получилось гораздо легче. Тренеры всех этих команд говорят о спокойном развитии, о взрослости, сплоченности команды, хорошем настроении, характере. Вроде бы банальные слова. Но на самом деле они очень многое значат.

Когда коллектив чувствует внутреннюю гармонию сам с собой и тренером, когда верит в себя, когда есть чёткий поэтапный план работы - можно надеяться на движение вперёд. Уж точно - когда в соперниках слабые команды, которые лепили из того, что было. "Салернитану" - как новичка, не находя нового владельца (разумеется, Клаудио Лотито запрещено владеть двумя клубами), "Специя" потеряла много и взяла мало игроков, не отыграла ни одного контрольного матча из-за массового заражения коронавирусом. Ясно, что они не готовы к сезону. Точно не готовы к вдохновлённым соперникам.

У "Ромы" были проблемы. Которые Жозе Моуриньо предвидел. После трех матчей против команд, ищущих мяч (Моур ещё и признал, что борьба с "Трабзонспором" была сложной и счет 3:0 не по игре), нужно было играть против "автобуса". С 84-мя процентами владения мячом в первом тайме. Такие проценты не помогли забить и даже много создать. Лишь с начала второго тайма "волки" адаптировались и начали выдавать красивые комбинации и удары. Тамми Абрахам забил первый гол за клуб таким. Тем не менее, Моуриньо заявил, что с таким преимуществом матч невозможно было не выиграть.

У "Лацио" также были проблемы. Как и в первом туре, он пропустил сразу же. Но на этот раз первый и второй голы забил даже ещё быстрее. Четвёртый даже был забит с ассиста вратаря. В итоге "Специя" могла пропустить даже больше, чем шесть мячей. Маурицио Сарри, правда, не желал впадать в эйфорию, довольно много говоря о слабом начале обоих матчей и о проблемах, которые ещё ждут команду далее. Но это обычный психологический приём, призванный опустить с небес на землю.

Ну а "Милан" как раз добыл победу над крепким, опытным соперником. На счету которого было лишь одно поражение в последних девяти матчах. В том числе и 0:0 в Милане в мае, чуть не выбивший "дьяволов" из Лиги Чемпионов. Потому 4:1 к 43-ей минуте, лёгкие атаки даже после пропущенного сразу же после забитого настолько важны. Важны первый гол "нового Пирло" Тонали за клуб, забитый точно таким же штрафным, как забил сам Пирло свой первый за "Милан", ассист и игра новой "десятки" Диаса, дубль нового девятого номера ("проклятого" после Филиппо Индзаги) Оливье Жиру.

Если порыться в памяти о предыдущем сезоне, тогда у "Милана" даже не было домашних матчей в лиге с настолько сильным ощущением лёгкости, хорошего настроения, наслаждения футболом, настолько раннего решения вопроса. Да и гостевой был один такой - 7:0 над "Торино".

Другие

По игре назвать победу "Эмполи" в Турине сенсацией язык не поворачивается. Все было закономерно. Более организованная, смелая, более настроенная команда заслуженно победила. Она четко комбинировала, легко проходила центр поля. В ключевые моменты матча - после мощного старта соперника, в концовке обоих таймов, в начале второго - снимала напряжение просто. Шла вперед, атаковала. Еще и, в отличие от предыдущей каденции Аурелио Андреаццоли в команде в Серии А, не разыгрывала коротко в обороне до упора ценой ошибок, а не боялась выбивать мяч далеко. Респект.

Респект и "Болонье". При ее традиционном решете в обороне выдержать 0:0 в Бергамо и даже не особо напрячься, несмотря на столько ударов по ее воротам - отличное достижение. "Сампдория" как раз напрягалась, ее вратарь Аудеро стал героем матча. Но это как раз подтвердило реноме команды и ее тренера. Они умеют обороняться, умеют упереться и выдержать. В предыдущем сезоне Роберто Д'Аверса вылетел с "Пармой", но уже в своем первом матче (пришел в середине сезона) выдержал 1:1 на "МАПЕИ Стадиум" и даже вел в счете на 94-ой минуте. Умеет играть против "Сассуоло".

Также комплименты в этом туре заслужил "Удинезе". Была опасность, что после героического 2:2 против "Ювентуса" он расслабится. Не расслабился. Наоборот, разгромил "Венецию". Хотя Лука Готти и напомнил о шансах новичка в начале второго тайма. У Готти в кармане уже четыре очка, как и у "Болоньи".

На противоположном же полюсе тура расположились "Венеция", "Салернитана" и "Специя".

Не "Кальяри", который играл живо. Леонардо Семпличи считает, что поражение слишком тяжелое. Как новички собираются бороться против вылета - неясно. Даже для команды из Салерно 20 процентов владения мячом - это уж слишком. Неясно и что будет с новичком предыдущего сезона. Проблемы "Специи" ясны, она может построить что-то более вменяемое. Но может ли именно крайне неопытный тренер Тьяго Мотта?

Украинский след

"Аталанта" добавила по сравнению с первым матчем, добавил и Руслан Малиновский. Он был гораздо больше в игре. В отдельных эпизодах действовал гораздо быстрее. Подключился в штрафную и пробил в дебюте матча. Очень близко. Отдал несколько передач на левый фланг, с одной Муриэль пробивал слабо, а вот Гозенс в штрафной - очень опасно. Скорупски спас. Во втором тайме стрелял по воротам издали из реальных позиций. Всего нанес четыре удара. Вот только их блокировали, 41 касание мяча за 65 минут - мало. Как и 74 процента точных передач.

СМИ разошлись во мнениях. Gazzetta Dello Sport и Eco Di Bergamo поставили плохую оценку - "пятерку". Tuttosport и Eurosport - 5.5. Corriere Dello Sport и Tutto Atalanta - 6. А Calcio Atalanta - даже 6.5. Наиболее популярное мнение - часто был в игре, живее, чем в Турине, больше постоянства в атаке. Вместе с тем, еще далеко не тот Малиновский, которого ожидают, особенно в завершении. Я соглашусь с "шестеркой", поскольку работа была, да и, как и в первом матче, Гасперини заменил Руслана именно тогда, когда он начал добавлять, активничать, играть более подвижно.

Виктор Коваленко? Конечно, можно быть недовольным тем, что в центре поля выходит по-прежнему не он, а крайний защитник Феррер. А опорника Маджоре во время матча меняет крайний защитник Сала. Но в таком матче, как против "Лацио" в субботу, лучше уже не участвовать вообще и просидеть, как он, на скамье запасных.

Лучший игрок тура и прорыв тура - Хоакин Корреа ("Интер"). Дебют выходом на замену в сложном матче и сразу же дубль

Разочарование тура - "Ювентус". Не команда

Лучший вратарь тура - Эмиль Аудеро ("Сампдория"). Выстоял

Лучший тренер тура - Аурелио Андреаццоли ("Эмполи"). Огромная уверенность команды в себе