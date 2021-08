Официально: Аталанта подписала капитана АЗ Алкмар

Официальный твиттер "Аталанты" представил Тёна Копмейнерса – капитана нидерландского "АЗ Алкмар". Сумма трансфера – 12 миллионов евро.

Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️???? Welkom, Teun! ????????????



Koopmeiners is a new #Atalanta player! ???? Welcome, Teun! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B