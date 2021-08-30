Официально: Аталанта подписала капитана АЗ Алкмар

Официальный твиттер "Аталанты" представил Тёна Копмейнерса – капитана нидерландского "АЗ Алкмар". Сумма трансфера – 12 миллионов евро.

Нидерландский полузащитник является воспитанником "АЗ". В свои 23 года он уже носил капитанскую повязку.

Копмейнерс вызывался на Евро-2020 в сборную Нидерландов, но так ни разу и не появился на поле. Футболист провел за главную команду страны всего один матч.

В прошлом сезоне Тён Копмейнерс провел 40 матчей за "АЗ", забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16.5 миллионов евро.