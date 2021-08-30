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Официально: Аталанта подписала капитана АЗ Алкмар

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Новый опорник в команде Гасперини

Официально: Аталанта подписала капитана АЗ Алкмар

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Аталанты" представил Тёна Копмейнерса – капитана нидерландского "АЗ Алкмар". Сумма трансфера – 12 миллионов евро.

Нидерландский полузащитник является воспитанником "АЗ". В свои 23 года он уже носил капитанскую повязку.

Копмейнерс вызывался на Евро-2020 в сборную Нидерландов, но так ни разу и не появился на поле. Футболист провел за главную команду страны всего один матч.

В прошлом сезоне Тён Копмейнерс провел 40 матчей за "АЗ", забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16.5 миллионов евро.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
30.08.2021 в 23:19
Еще один опорник Гасперини любит опорников
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royalstas (Вінниця)
30.08.2021 в 22:16
12 лям не такі уж і неймовірні гроші за добротного гравця якого можна ще й перепродати згодом вигідно. Жаль що Динамо не думає і не дивиться в бік таких трансферів...... Сидорчука терпіти уже сил немає(
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