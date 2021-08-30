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Официально: Аталанта подписала капитана АЗ Алкмар
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Аталанты" представил Тёна Копмейнерса – капитана нидерландского "АЗ Алкмар". Сумма трансфера – 12 миллионов евро.
???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 30, 2021
Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️???? Welkom, Teun! ????????????
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Koopmeiners is a new #Atalanta player! ???? Welcome, Teun! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B
Нидерландский полузащитник является воспитанником "АЗ". В свои 23 года он уже носил капитанскую повязку.
Копмейнерс вызывался на Евро-2020 в сборную Нидерландов, но так ни разу и не появился на поле. Футболист провел за главную команду страны всего один матч.
В прошлом сезоне Тён Копмейнерс провел 40 матчей за "АЗ", забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16.5 миллионов евро.
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