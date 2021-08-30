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Антонио Конте будет работать на Sky Sports

Италия
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Итальянский менеджер будет делится опытом в прямом эфире

Антонио Конте будет работать на Sky Sports

Фото: sport.sky.it / Автор: неизвестен

Новина українською

Антонио Конте в будущем сезоне будет работать на Sky Sports, сообщает само издание. Он будет вещать в студии на международных матчах и матчах Лиги Чемпионов.

Тренер выбрал Sky Sports, чтобы делиться своим опытом с мировым футбольным сообществом.

Напомним, что итальянский менеджер в прошлом сезоне тренировал миланский "Интер" и завоевал с командой Скудетто. Всего Антонио завоевал чемпионства с тремя разными командами: "Ювентусом", "Челси" и "Интером".

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Sky Sports
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Источник:
sport.sky.it

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