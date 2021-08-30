Антонио Конте будет работать на Sky Sports

Антонио Конте в будущем сезоне будет работать на Sky Sports, сообщает само издание. Он будет вещать в студии на международных матчах и матчах Лиги Чемпионов.

Тренер выбрал Sky Sports, чтобы делиться своим опытом с мировым футбольным сообществом.

Напомним, что итальянский менеджер в прошлом сезоне тренировал миланский "Интер" и завоевал с командой Скудетто. Всего Антонио завоевал чемпионства с тремя разными командами: "Ювентусом", "Челси" и "Интером".