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Антонио Конте будет работать на Sky Sports
Итальянский менеджер будет делится опытом в прямом эфире
Фото: sport.sky.it / Автор: неизвестен
Антонио Конте в будущем сезоне будет работать на Sky Sports, сообщает само издание. Он будет вещать в студии на международных матчах и матчах Лиги Чемпионов.
Тренер выбрал Sky Sports, чтобы делиться своим опытом с мировым футбольным сообществом.
Напомним, что итальянский менеджер в прошлом сезоне тренировал миланский "Интер" и завоевал с командой Скудетто. Всего Антонио завоевал чемпионства с тремя разными командами: "Ювентусом", "Челси" и "Интером".
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