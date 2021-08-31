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Одноклубник Малиновского готов перейти в Милан – Аталанта не хочет отпускать футболиста

Италия
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Солидно

Одноклубник Малиновского готов перейти в Милан – Аталанта не хочет отпускать футболиста

UEFA

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук готов к переходу в "Милан" – об этом сообщил итальянский журналист Лука Маркетти в эфире Sky Sport.

Боссы "россонери" интересовались, можно ли взять Миранчука в аренду. Переговоры не обещают быть простыми, так как "Королева провинциалов" не желает отпускать хавбека.

Тем не менее, сам 25-летний Миранчук открыт к подобной возможности. Алексей – воспитанник "Локомотива", он переехал в Бергамо в прошлом году.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Милан
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Источник:
Milan News

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