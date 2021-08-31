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Одноклубник Малиновского готов перейти в Милан – Аталанта не хочет отпускать футболиста
Солидно
UEFA
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук готов к переходу в "Милан" – об этом сообщил итальянский журналист Лука Маркетти в эфире Sky Sport.
Боссы "россонери" интересовались, можно ли взять Миранчука в аренду. Переговоры не обещают быть простыми, так как "Королева провинциалов" не желает отпускать хавбека.
Тем не менее, сам 25-летний Миранчук открыт к подобной возможности. Алексей – воспитанник "Локомотива", он переехал в Бергамо в прошлом году.
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Источник:Milan News
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