Одноклубник Малиновского готов перейти в Милан – Аталанта не хочет отпускать футболиста

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук готов к переходу в "Милан" – об этом сообщил итальянский журналист Лука Маркетти в эфире Sky Sport.

Боссы "россонери" интересовались, можно ли взять Миранчука в аренду. Переговоры не обещают быть простыми, так как "Королева провинциалов" не желает отпускать хавбека.

Тем не менее, сам 25-летний Миранчук открыт к подобной возможности. Алексей – воспитанник "Локомотива", он переехал в Бергамо в прошлом году.