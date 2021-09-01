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Экс-лидер Баварии близок к переходу в стан аутсайдера Серии А
Франк еще играет
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери в ближайшие часы станет игроком итальянской "Вероны". 38-летний французский исполнитель дал принципиальное согласие на переход в клуб Серии А, об этом сообщает авторитетный журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
"Верона" сможет дозаявить Рибери, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, ведь Франк переходит в новый клуб как свободный агент.
Напомним, последние два сезона футболист играл в "Фиорентине". В прошлом розыгрыше чемпионата Италии провел 29 матчей (2 гола и 6 ассистов).
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