Экс-лидер Баварии близок к переходу в стан аутсайдера Серии А

Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери в ближайшие часы станет игроком итальянской "Вероны". 38-летний французский исполнитель дал принципиальное согласие на переход в клуб Серии А, об этом сообщает авторитетный журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

"Верона" сможет дозаявить Рибери, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, ведь Франк переходит в новый клуб как свободный агент.

Напомним, последние два сезона футболист играл в "Фиорентине". В прошлом розыгрыше чемпионата Италии провел 29 матчей (2 гола и 6 ассистов).