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Интер намерен подписать Лоренцо Инсинье
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Нападающий Лоренцо Инсинье может покинуть "Наполи" следующим летом, информирует Calciomercato.
Контракт итальянца истекает летом 2022 года, и "Интер" надеется подписать футболиста на правах свободного агента.
В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.
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