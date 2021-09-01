  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер намерен подписать Лоренцо Инсинье
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер намерен подписать Лоренцо Инсинье

Италия
(2 голосов)

Игрок может перейти бесплатно

Интер намерен подписать Лоренцо Инсинье

Новина українською

Нападающий Лоренцо Инсинье может покинуть "Наполи" следующим летом, информирует Calciomercato.

Контракт итальянца истекает летом 2022 года, и "Интер" надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...