Интер намерен подписать Лоренцо Инсинье

Нападающий Лоренцо Инсинье может покинуть "Наполи" следующим летом, информирует Calciomercato.

Контракт итальянца истекает летом 2022 года, и "Интер" надеется подписать футболиста на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.