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Аллегри в ярости. Ювентус не подписал обещанного игрока
Менеджер только пришел, а его требования уже игнорируют
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри недоволен работой клуба на трансферном рынке. Il Giornale сообщает, что тренер не получил футболиста с функциями реджисты.
Аллегри уже обсудил с клубом, что они не выполняют требования, о которых договорились перед возвращением специалиста.
Менеджер ожидал, что "Ювентус" будет вести себя на рынке совершенно иначе, и был "разъярен" из-за сложившейся ситуации.
Реджиста – одно из требований Массимилиано, перед приходом в клуб. Таковым мог стать Миралем Пьянич, однако переговоры с "Барселоной" к успеху не привели.
Напомним, что Пьянич покинул "Ювентус" в прошлом году. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста с момента перехода упала более чем в два раза.
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