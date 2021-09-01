Аллегри в ярости. Ювентус не подписал обещанного игрока

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри недоволен работой клуба на трансферном рынке. Il Giornale сообщает, что тренер не получил футболиста с функциями реджисты.

Аллегри уже обсудил с клубом, что они не выполняют требования, о которых договорились перед возвращением специалиста.

Менеджер ожидал, что "Ювентус" будет вести себя на рынке совершенно иначе, и был "разъярен" из-за сложившейся ситуации.

Реджиста – одно из требований Массимилиано, перед приходом в клуб. Таковым мог стать Миралем Пьянич, однако переговоры с "Барселоной" к успеху не привели.

Напомним, что Пьянич покинул "Ювентус" в прошлом году. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста с момента перехода упала более чем в два раза.