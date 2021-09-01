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Аллегри в ярости. Ювентус не подписал обещанного игрока

Италия
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(1 голосов)

Менеджер только пришел, а его требования уже игнорируют

Аллегри в ярости. Ювентус не подписал обещанного игрока

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри недоволен работой клуба на трансферном рынке. Il Giornale сообщает, что тренер не получил футболиста с функциями реджисты.

Аллегри уже обсудил с клубом, что они не выполняют требования, о которых договорились перед возвращением специалиста.

Менеджер ожидал, что "Ювентус" будет вести себя на рынке совершенно иначе, и был "разъярен" из-за сложившейся ситуации.

Реджиста – одно из требований Массимилиано, перед приходом в клуб. Таковым мог стать Миралем Пьянич, однако переговоры с "Барселоной" к успеху не привели.

Напомним, что Пьянич покинул "Ювентус" в прошлом году. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста с момента перехода упала более чем в два раза.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Барселона
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
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Footballer16
01.09.2021 в 21:27
Пьянич этом сборищу пенсионеров ни чем не поможет, хотя бы в виду того, что уже сам пенсионер.
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