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Оливье Жиру пропустит ближайшие матчи Милана
У форварда COVID
Фото: https://www.sports.ru/ Автор - неизвестен
Нападающий "Милана" Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус, пишет пресс-служба "россонери".
34-летний француз чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции. Отмечается, что футболист не контактировал с одноклубниками после матча 2-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:1), который состоялся 29 августа.
На счету форварда 2 гола в 2 матчах за итальянскую команду.
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