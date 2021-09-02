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Оливье Жиру пропустит ближайшие матчи Милана

Италия
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У форварда COVID

Оливье Жиру пропустит ближайшие матчи Милана

Фото: https://www.sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Нападающий "Милана" Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус, пишет пресс-служба "россонери".

34-летний француз чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции. Отмечается, что футболист не контактировал с одноклубниками после матча 2-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:1), который состоялся 29 августа.

На счету форварда 2 гола в 2 матчах за итальянскую команду.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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