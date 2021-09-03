  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бакайоко не хочет возвращаться в Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бакайоко не хочет возвращаться в Челси

Италия
(1 голосов)

Игрок хотел бы остаться в Милане

Бакайоко не хочет возвращаться в Челси

Новина українською

Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко хочет остаться в стане "россонери" и после окончания срока аренды. Тем самым футболист заявил о нежелании возвращаться в "Челси", с которым связан контрактом.

"Я надеюсь остаться здесь после двухгодичной аренды. Все знают, как я привязан к этому клубу, который считают своим домом", – цитирует француза Goal.

Бакайоко ранее уже выступал за "Милан" на правах аренды. Минувшим летом "Челси" снова отправил игрока в Италию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьемуе Бакайоко Милан Тьемуа Бакайоко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...