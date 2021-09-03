Бакайоко не хочет возвращаться в Челси

Полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко хочет остаться в стане "россонери" и после окончания срока аренды. Тем самым футболист заявил о нежелании возвращаться в "Челси", с которым связан контрактом.

"Я надеюсь остаться здесь после двухгодичной аренды. Все знают, как я привязан к этому клубу, который считают своим домом", – цитирует француза Goal.

Бакайоко ранее уже выступал за "Милан" на правах аренды. Минувшим летом "Челси" снова отправил игрока в Италию.