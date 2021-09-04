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Новичок Серии А уверен, что подпишет сегодня Рибери
Франк идет к завершению карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда "Баварии" Франк Рибери нашел себе место продолжения карьеры. Француз будет выступать в "Салернитане". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Клуб уверен, что подпишет контракт с игроком в ближайшее часы. Соглашение будет заключено на один год с зарплатой 1,5 млн евро плюс бонусы. Переход состоится на правах свободного агента.
Отметим, что "Салернитана" в этом году пробилась в Серии. После стартовых двух туров итальянского чемпионата в активе команды нет ни одного очка.
Напомним, что Рибери последние два года провел именно в Серию А, выступая за "Фиорентину". До этого француз 12 сезонов играл в составе мюнхенской "Баварии".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего француза в 3 млн евро.
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