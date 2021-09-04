Новичок Серии А уверен, что подпишет сегодня Рибери

Легенда "Баварии" Франк Рибери нашел себе место продолжения карьеры. Француз будет выступать в "Салернитане". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб уверен, что подпишет контракт с игроком в ближайшее часы. Соглашение будет заключено на один год с зарплатой 1,5 млн евро плюс бонусы. Переход состоится на правах свободного агента.

Отметим, что "Салернитана" в этом году пробилась в Серии. После стартовых двух туров итальянского чемпионата в активе команды нет ни одного очка.

Напомним, что Рибери последние два года провел именно в Серию А, выступая за "Фиорентину". До этого француз 12 сезонов играл в составе мюнхенской "Баварии".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего француза в 3 млн евро.