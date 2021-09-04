Бернардески использовал нелегальных работников на своем пляже

На пляже, который принадлежит Федерико Бернардески, и расположен на курорте Марина-ди-Каррара, были обнаружены 11 нелегальных работников.

За это нарушение футболиста оштрафовали на 40 тысяч евро. При этом сейчас деятельность пляжа приостановлена, он закрыт.

Всего на его территории работали 16 человек, и лишь у пяти из них были все необходимые документы. 11 нелегалов работали официантами, барменами и мойщиками посуды.