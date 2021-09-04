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Бернардески использовал нелегальных работников на своем пляже
Футболист нарушил закон
На пляже, который принадлежит Федерико Бернардески, и расположен на курорте Марина-ди-Каррара, были обнаружены 11 нелегальных работников.
За это нарушение футболиста оштрафовали на 40 тысяч евро. При этом сейчас деятельность пляжа приостановлена, он закрыт.
Всего на его территории работали 16 человек, и лишь у пяти из них были все необходимые документы. 11 нелегалов работали официантами, барменами и мойщиками посуды.
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Источник:Football Italia
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