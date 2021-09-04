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Один из лидеров Милана может покинуть клуб следующим летом

Италия
(1 голосов)

Полузащитнику не удается договориться о новом контракте

Один из лидеров Милана может покинуть клуб следующим летом

Новина українською

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси может покинуть "Милан" уже следующим летом. Хавбек не согласился с предложением клуба о продлении контракта.

"Россонери" собирались платить полузащитнику 6,5 млн евро в год. Кесси в свою очередь хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов, так как именно такую сумму ему готов предложить "ПСЖ".

Контракт ивуарийца рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 4 матча за "Милан" в Серии А и забил один гол.

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В статье: Милан ПСЖ Франк Кесси
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Источник:
Football Italia

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