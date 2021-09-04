Итальянская ЛГБТ-организация хочет встретиться с полузащитником Брекало из-за того, что тот отказался надевать радужную повязку

Секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay Марко Арлати высказался по поводу перехода хавбека Йосипа Брекало из "Вольфсбурга" в "Торино":

"Мы хотим в октябре перезапустить проект "Италия играет против гомофобии", и трансфер Брекало в Серию А – это лучшая возможность продвигать разнообразие в футбол, где данная тема по-прежнему остается табуированной, несмотря на различные меры.

Мы готовы встретиться с Брекало, тренером и менеджерами "Торино". Я не думаю, что Йосип гомофоб или намерен придерживаться радикальных позиций. Его католическое воспитание просто не было основано на понимании и одобрении разнообразия. Некоторые ценности не соответствуют тому, что на самом деле происходит сегодня, и спорт – это проводник проблем с правами человека", – заявил Арлати.