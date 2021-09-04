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Итальянская ЛГБТ-организация хочет встретиться с полузащитником Брекало из-за того, что тот отказался надевать радужную повязку

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Активисты хотят переубедить футболиста

Итальянская ЛГБТ-организация хочет встретиться с полузащитником Брекало из-за того, что тот отказался надевать радужную повязку

Новина українською

Секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay Марко Арлати высказался по поводу перехода хавбека Йосипа Брекало из "Вольфсбурга" в "Торино":

"Мы хотим в октябре перезапустить проект "Италия играет против гомофобии", и трансфер Брекало в Серию А – это лучшая возможность продвигать разнообразие в футбол, где данная тема по-прежнему остается табуированной, несмотря на различные меры.

Мы готовы встретиться с Брекало, тренером и менеджерами "Торино". Я не думаю, что Йосип гомофоб или намерен придерживаться радикальных позиций. Его католическое воспитание просто не было основано на понимании и одобрении разнообразия. Некоторые ценности не соответствуют тому, что на самом деле происходит сегодня, и спорт – это проводник проблем с правами человека", – заявил Арлати.

Брекало в 2018 году отказался надевать на матч "Вольфсбурга" радужную повязку в поддержку прав гомосексуальных меньшинств. Он сказал, что данный поступок противоречит его христианским убеждениям.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Торино (Италия) Йосип Брекало
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (18)
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football_soccer (Украина)
04.09.2021 в 19:52
очень интересно, это каким же образом они собрались его переубеждать ??
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 19:49
та же ситуация с Зозулей, только вид.. слева
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
04.09.2021 в 19:35
По поводу ЛГБТ это к Виктору Просто Какашкину. Он этим вопросом живёт, воплощает его в жизнь. Вон даже замуж Какашкин вышел за Олексина, семью пе де ра 100 в создали
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
04.09.2021 в 19:12
Блин, это уже переходит всяческие, мыслимые и немыслимые границы. И этот, терпила, ещё и оправдывается ... послал бы подальше всю эту радужную братию ...
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+2
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
04.09.2021 в 19:01
Даже боюсь представить, что они с ним сделают... )))
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.09.2021 в 19:00
Каким способом они хотят Йосипа переубеждать не уточняется?
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
04.09.2021 в 18:41
Мужики питухи взбунтовались
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 19:49
"беспредел")
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0
0
Vroobydov
04.09.2021 в 18:29
После пидров заставят зоофилов и некрофилов терпеть? Из нас пытаются сделать терпил...
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+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.09.2021 в 18:19
Это Европа, детки. Мы же хотим в Европу? Так что перенимаем радужные ценности!
Ответить
+3
-2
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:21
Мне такая Европа с их ценностями не нужна....я не хочу чтобы моего сына учили если мальчик любит мальчика это хорошо
Ответить
+4
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.09.2021 в 18:25
Тогда тебе, Петухов, прямая дорога в Рашкастан, там они такие же гомофобы, как ты и твои дырявые друзья.
+1
-3
androma (Вересневе)
04.09.2021 в 18:10
Может еще и перед этими на колени ставать
Ответить
+5
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:06
Гомосеки берега попутали я смотрю.
Ответить
+4
0
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 18:06
Це що,скоро підарасти будуть править світом? В топку їх всіх!
Ответить
+5
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:09
Уже правят
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+2
0
аалекс ( Крым)
04.09.2021 в 17:56
Совсем с ума посходили эти ЛГБТешники.
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+5
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.09.2021 в 18:47
Хорошо что у вас там на Роисси с этим все строго, АУЕ строго бдит!
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0
-1


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