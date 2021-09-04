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Итальянская ЛГБТ-организация хочет встретиться с полузащитником Брекало из-за того, что тот отказался надевать радужную повязку
Активисты хотят переубедить футболиста
Секретарь крупнейшей ЛГБТ-организации Италии Arcigay Марко Арлати высказался по поводу перехода хавбека Йосипа Брекало из "Вольфсбурга" в "Торино":
"Мы хотим в октябре перезапустить проект "Италия играет против гомофобии", и трансфер Брекало в Серию А – это лучшая возможность продвигать разнообразие в футбол, где данная тема по-прежнему остается табуированной, несмотря на различные меры.
Мы готовы встретиться с Брекало, тренером и менеджерами "Торино". Я не думаю, что Йосип гомофоб или намерен придерживаться радикальных позиций. Его католическое воспитание просто не было основано на понимании и одобрении разнообразия. Некоторые ценности не соответствуют тому, что на самом деле происходит сегодня, и спорт – это проводник проблем с правами человека", – заявил Арлати.
Брекало в 2018 году отказался надевать на матч "Вольфсбурга" радужную повязку в поддержку прав гомосексуальных меньшинств. Он сказал, что данный поступок противоречит его христианским убеждениям.
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