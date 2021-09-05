  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моратти: Кто будет доминировать в Серии А? Моуриньо!
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моратти: Кто будет доминировать в Серии А? Моуриньо!

Италия
(1 голосов)

Функционер считает "Рому" фаворитом

Моратти: Кто будет доминировать в Серии А? Моуриньо!

Новина українською

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти рассказал, что думает об ФК "Рома" под руководством Жозе Моуринью:

"Я очень рад за Жозе, это прекрасная возможность для него и болельщиков "Ромы". Моуринью излучает уверенность. Уверен, он может сделать всех счастливыми. Жозе способен на это.

Он, как и всегда, хочет побеждать. Он счастлив и полон энергии. Не думаю, что Жозе будет прямо говорить о том, что его команда борется за победу в Серии А. Он знает, что это сложная, но не невыполнимая цель. Он верит и хочет этого. Вряд ли он ограничивает себя борьбой за третье-четвертое место.

Мне нравится "Интер", но "Рома"... Мы не будем об этом говорить. Считаю, что возвращение Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. Есть много хороших тренеров, которые будут иметь значение. Кто будет доминировать? Моур!", – сказал Моратти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Массимо Моратти Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football-Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...