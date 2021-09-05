Моратти: Кто будет доминировать в Серии А? Моуриньо!

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти рассказал, что думает об ФК "Рома" под руководством Жозе Моуринью:

"Я очень рад за Жозе, это прекрасная возможность для него и болельщиков "Ромы". Моуринью излучает уверенность. Уверен, он может сделать всех счастливыми. Жозе способен на это.

Он, как и всегда, хочет побеждать. Он счастлив и полон энергии. Не думаю, что Жозе будет прямо говорить о том, что его команда борется за победу в Серии А. Он знает, что это сложная, но не невыполнимая цель. Он верит и хочет этого. Вряд ли он ограничивает себя борьбой за третье-четвертое место.

Мне нравится "Интер", но "Рома"... Мы не будем об этом говорить. Считаю, что возвращение Моуринью в Серию А – самое интересное событие нового чемпионата. Есть много хороших тренеров, которые будут иметь значение. Кто будет доминировать? Моур!", – сказал Моратти.