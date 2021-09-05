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Манчини: Разочарованы тем, что Балотелли не проявлял себя так, как мог, в последние 5-6 лет

Италия
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Наставник итальянцев считает, что Марио может вернуться свой прежний уровень

Манчини: Разочарованы тем, что Балотелли не проявлял себя так, как мог, в последние 5-6 лет

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями насчет Марио Балотелли.

"Я работал с Балотелли, когда он был молод и выступал хорошо. Он был и остается прекрасным игроком в плане техники. Давайте не забывать, что ему 31 год, так что он должен сейчас быть на своем пике. Конечно, все, кто знают его, разочарованы тем, что он не проявлял себя так, как мог, в последние 5-6 лет", – рассказал Манчини.

Манчини и Балотелли вместе работали в "Ман Сити" и национальной сборной.

За последние три сезона, итальянский форвард поменял 5 клубов.

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В статье: Марио Балотелли Роберто Манчини
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Источник:
Football Italia

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