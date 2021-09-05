  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рибери пройдет медосмотр в Салернитане. Клуб хочет подписать Давида Луиза
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рибери пройдет медосмотр в Салернитане. Клуб хочет подписать Давида Луиза

Италия
(1 голосов)

Новичок Серии А собирает возрастных звезд

Рибери пройдет медосмотр в Салернитане. Клуб хочет подписать Давида Луиза

Twitter

Новина українською

Журналист итальянского издания Calciomercato Руди Галетти сообщает, что завтра, 5-го сентября Франк Рибери пополнит ряды новичка Серии А "Салернитане".

38-летний вингера завтра пройдет медосмотр в новом клубе.

Также по информации источника, "Салернитане" планирует провести переговоры с 34-летним Давидом Луизом, который покинул лондонский "Арсенал" в начале лета в качестве свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери Салернитана (Италия) Давид Луиз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...