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Рибери пройдет медосмотр в Салернитане. Клуб хочет подписать Давида Луиза
Новичок Серии А собирает возрастных звезд
Журналист итальянского издания Calciomercato Руди Галетти сообщает, что завтра, 5-го сентября Франк Рибери пополнит ряды новичка Серии А "Салернитане".
38-летний вингера завтра пройдет медосмотр в новом клубе.
Также по информации источника, "Салернитане" планирует провести переговоры с 34-летним Давидом Луизом, который покинул лондонский "Арсенал" в начале лета в качестве свободного агента.
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