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Официально: Франк Рибери подписал контракт с Салернитаной

Италия
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Легенда "Баварии" предпочел новичка Серии А турецкому середняку

Официально: Франк Рибери подписал контракт с Салернитаной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Новичок Серии А "Салернитана" официально представила Франка Рибери. Годичный контракт на 1.5 миллиона евро.

38-летний полузащитник выбрал "Салернитану". Ранее сообщалось, что легендой мюнхенской "Баварии" интересуется "Карагюмрюк".

Новичок Серии А в прошлом сезоне занял второе место во втором дивизионе Италии. Турецкий клуб завершил розыгрыш чемпионата восьмым.

Франк Рибери два последних сезона провел в "Фиорентине". За это время он сыграл 51 матч, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 3 миллиона евро.

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В статье: Франк Рибери Салернитана (Италия) Карагюмрюк
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Комментарии (2)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
06.09.2021 в 22:52
А як же трансферне вікно, ще було на оранку? Чому тоді Супряга не встиг тиждень тому? Чи цей якось у кватирку проліз?
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Бандерштадт (Львів)
06.09.2021 в 23:04
вільний агент
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