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Официально: Франк Рибери подписал контракт с Салернитаной
Легенда "Баварии" предпочел новичка Серии А турецкому середняку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новичок Серии А "Салернитана" официально представила Франка Рибери. Годичный контракт на 1.5 миллиона евро.
38-летний полузащитник выбрал "Салернитану". Ранее сообщалось, что легендой мюнхенской "Баварии" интересуется "Карагюмрюк".
Новичок Серии А в прошлом сезоне занял второе место во втором дивизионе Италии. Турецкий клуб завершил розыгрыш чемпионата восьмым.
Франк Рибери два последних сезона провел в "Фиорентине". За это время он сыграл 51 матч, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 3 миллиона евро.
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