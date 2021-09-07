Рибери: Если бы я жил ради денег, то я бы не перешёл в Салернитану

38-летний полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой переход в "Салернитану". Француз подписал с итальянским клубом годичный контракт.

"Я очень рад быть с моей новой командой и новым тренером. У всех нас одна цель — оставаться на ногах. Я сделаю все возможное для всех вас, для клуба и для команды. Переговоры не заняли много времени, я разговаривал со спортивным директором Фабиани по видеоконференции. Я чувствовал любовь фанатов еще до приезда.

Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Мне еще многое предстоит доказать. Серия А — сложный чемпионат, и мне нужно усердно работать. Я живу футболом, если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было", - цитирует Рибери Football Italia.