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Рибери: Если бы я жил ради денег, то я бы не перешёл в Салернитану
Француз подписал с итальянским клубом годичный контракт
Фото: ussalernitana1919.it
38-летний полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой переход в "Салернитану". Француз подписал с итальянским клубом годичный контракт.
"Я очень рад быть с моей новой командой и новым тренером. У всех нас одна цель — оставаться на ногах. Я сделаю все возможное для всех вас, для клуба и для команды. Переговоры не заняли много времени, я разговаривал со спортивным директором Фабиани по видеоконференции. Я чувствовал любовь фанатов еще до приезда.
Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Мне еще многое предстоит доказать. Серия А — сложный чемпионат, и мне нужно усердно работать. Я живу футболом, если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было", - цитирует Рибери Football Italia.
Отметим, последним клубом футболиста была "Фиорентина". До переезда в Серию А Франк на протяжении 12 лет выступал за "Баварию".
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