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Рибери: Если бы я жил ради денег, то я бы не перешёл в Салернитану

Италия
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Француз подписал с итальянским клубом годичный контракт

Рибери: Если бы я жил ради денег, то я бы не перешёл в Салернитану

Фото: ussalernitana1919.it

Новина українською

38-летний полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой переход в "Салернитану". Француз подписал с итальянским клубом годичный контракт.

"Я очень рад быть с моей новой командой и новым тренером. У всех нас одна цель — оставаться на ногах. Я сделаю все возможное для всех вас, для клуба и для команды. Переговоры не заняли много времени, я разговаривал со спортивным директором Фабиани по видеоконференции. Я чувствовал любовь фанатов еще до приезда.

Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Мне еще многое предстоит доказать. Серия А — сложный чемпионат, и мне нужно усердно работать. Я живу футболом, если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было", - цитирует Рибери Football Italia.

Отметим, последним клубом футболиста была "Фиорентина". До переезда в Серию А Франк на протяжении 12 лет выступал за "Баварию".

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В статье: Франк Рибери Салернитана (Италия)
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Источник:
Football Italia

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