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Пиоли: Ибрагимович заставил Милан сильно вырасти
Златан подтолкнул команду к победам
ACMilanFan
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о том, как шведский форвард Златан Ибрагимович повлиял на миланский клуб.
"Я легко лажу с Ибрагимовичем. Мы два прямолинейных человека, говорим, что думаем. Оба ставим перед собой задачу — успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого.
Златан никогда не признается в том, что он берет ответственность за результат команды на себя. Он невероятно умный и сочувствующий человек. Он точно заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст "Милану", — цитирует Пиоли Calciomercato.com.
Ранее стало известно, что 39-летний футболист восстановился после травмы и 12 сентября сможет участвовать в матче "Милана" с "Лацио" в серии А.
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