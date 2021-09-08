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Кьеза получил травму и может пропустить матч с Наполи
Форвард получил повреждение в матче сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Федерико Кьеза появился на поле в составе национальной команды Италии в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Швейцарии (0:0) всего на полчаса игрового времени во втором тайме, однако завершил игру с повреждением, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Врачи сборной опасаются, что травма футболиста может оказаться более тяжелой, чем казалось на первый взгляд.
По предположению специалистов, игрок рискует пропустить матч ближайшего тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" будет играть против "Наполи". Встреча состоится 11 сентября.
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