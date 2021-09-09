Во-чемпионски. Италия - Литва 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Литва в рамках шестого тура отбора к Чемпионату мира 2022. Роберто Манчини в этот раз сделал ставку в атаке на Мойзе Кину, которого ранее игнорировал. И новый-старый форвард Ювентуса оправдал надежды, отметившись дублем. Еще по голу добавили Распадори и Ди Лоренцо, еще один мяч соперник забил в свои ворота. Скуадра опережает Швейцарию на шесть очков, но у нейтралов на две игры меньше.

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Италия - Литва 5:0

Голы: Кин 11, 29, Уткус 14 (автогол), Распадори 24, Ди Лоренцо 54