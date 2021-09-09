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Во-чемпионски. Италия - Литва 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Италия - Литва, отбор к ЧМ-2022, 8 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Литва в рамках шестого тура отбора к Чемпионату мира 2022. Роберто Манчини в этот раз сделал ставку в атаке на Мойзе Кину, которого ранее игнорировал. И новый-старый форвард Ювентуса оправдал надежды, отметившись дублем. Еще по голу добавили Распадори и Ди Лоренцо, еще один мяч соперник забил в свои ворота. Скуадра опережает Швейцарию на шесть очков, но у нейтралов на две игры меньше.
Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
Италия - Литва 5:0
Голы: Кин 11, 29, Уткус 14 (автогол), Распадори 24, Ди Лоренцо 54
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