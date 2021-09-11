Бурный Север против спокойного Юга. Наполи - Ювентус: состояние команд и прогноз на матч

В итальянской войне Севера и Юга Север, Турин, почти всегда изображается и реально является выверенным, холодным, спокойным, расчетливым. Юг же, Неаполь - страстным, экспрессивным, бурным, нервным. Логично, что их битвы на длинной дистанции выигрывает Север. Как в предыдущем сезоне, когда набрал на очко больше и продрался в Лигу Чемпионов. Юг мог рассчитывать разве что на победы в Кубках, игре на вылет. Такими можно было назвать и две последние встречи в лиге в Неаполе, которые выиграли хозяева. Ведь они дважды боролись против вылета своего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Впрочем, сейчас все иначе. Гаттузо в итоге вылетел, а Лучано Спаллетти уже удалось привнести спокойствие в ряды своей новой команды. Она спокойно работает, собранна, уже забыла о попытках расстаться со своим капитаном Лоренцо Инсинье. В первом туре не развалилась, играя 67 минут в численном меньшинстве и не реализовав пенальти, а уверенно победила. Во втором вырвала победу в концовке слабого второго тайма, проявив характер. "Ювентус" же наоборот, потерял 2:0 над "Удинезе", а затем проиграл дома новичку "Эмполи" и страшно нервничает. Насколько всё это повлияет на матч?

11 сентября. Серия А. Третий тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Спокойствие "Наполи" выросло из гораздо более опасного состояния - апатии. Поражение в борьбе за Лигу Чемпионов по собственной вине (ничья дома в последнем туре против немотивированной "Вероны") и в целом уже два бурных, изматывающих и неудачных сезона подряд, казалось, выбили весь воздух из парусов Аурелио Де Лаурентиса. Он потерял желание, вдохновение, потерял и деньги и намерения их вкладывать. Спаллетти признался, что не рассчитывал на серьёзные трансферы и требовал от АДЛ лишь удержать нынешний состав. Состав, запятнанный бунтом против руководства, неудачами.

Это удалось сделать, несмотря на вопросы по Маноласу, Инсинье, Кулибали. Удалось и успокоиться. Возможно, потухший огонь Де Лаурентиса даже помог. Да и потух он ненадолго, ведь босс на днях вспомнил об "украденном" Скудетто четыре года назад, когда "Юве" и "Наполи" прямо боролись и первые вновь победили. И в который раз разбуженное желание реванша, пожалуй, на пользу. Все-таки слишком спокойное отношение в таких матчах может усыпить. Тем более, что шанс уникальный - уже после третьего тура создать гандикап над врагом в восемь очков и отправить его в эпицентр торнадо.

Правда, Спаллетти не сворачивает с пути спокойствия. Он отвергает мысли о "плюс восемь", поскольку "они создают невыгодное психологическое положение". Не считает разрывы на этой стадии сезона важными. Предостерегает от раздражённого соперника. Даже заявляет, что победы часто слишком успокаивают и развращают, а поражения создают условия для роста. Говорит о долгом пути. Тем не менее, и он признает, что его команда в оптимальной ситуации, отлично работает, собранна и готова. И сообщает, что рад вопросам о спокойствии, поскольку они говорят о правильном пути.

Уже то, что тренер говорит об оптимальной ситуации, несмотря на кадровые проблемы, само по себе примечательно. Несмотря на потери опорников Демме, Зелински и Лоботки. Хотя и признает, что потеря последнего, разыгрывающего опорника, заставляет перестраиваться. Тем не менее, уверен в заменах, в Руисе и в Элмасе, даже в арендованном у "Фулхэма" в конце августа мощном опорнике Ангиссе. Заявляет, что не боится сразу же в таком матче бросать его в бой, поскольку он готов и обладает качествами, которых у других опорников нет. И что игру с двумя опорниками команда также наигрывала.

Другие линии лишь добавляют уверенности. Защитник Ди Лоренцо забивал за Италию, Инсинье был рано отпущен из сборной и успел отдохнуть. Дисквалификацию Виктора Осимхена удалось скостить, вернулся и Дрис Мертенс. Андреа Петанья, который уже собирался уходить, принёс победу в Генуе, и Спаллетти прямо на месте кричал ему "ты остаешься". Присутствие последних трех, форвардов, особенно важно, поскольку без них матч в Генуе пришлось начинать с "фальшивой девяткой".

Готов и вратарь Оспина, успевший прилететь из Южной Америки. Что очень важно, поскольку Мерет травмирован. Ситуация была настолько серьёзной, что к матчу даже собирались подписать свободного агента Антонио Миранте. Также успел вернуться Калиду Кулибали из Африки. Что особо радует Спаллетти. "Он сменил два самолёта, чтобы успеть. А затем из аэропорта поехал прямо на тренировку, даже не заехав домой. Если бы все были Кулибали, нам было бы намного легче".

Возвращение из Южной Америки в "Ювентус" получилось гораздо менее успешным. Данило, Алекс Сандро, Бентанкур, Пауло Дибала и Куадрадо застряли по дороге, и Массимилиано Аллегри заранее принял решение не включать их в заявку на матч. Кроме этого, травмированы Артур, Кайо Жорже и Федерико Кьеза. Потеря последнего, единственного, кто создавал что-то в матче против "Эмполи", особенно тяжела. В целом же из-за потерь Аллегри думает о переходе на игру в три центральных защитника. С латералем Де Шильо - символом посредственности, которого уже не ожидали увидеть в команде.

При этом кадровые проблемы - даже не главные. Постоянная смена тактических схем, отсутствие чёткого уяснения того, какая схема нужна - очень плохой знак в начале сезона. Знак потерянного лета. Лета, в которое сменили тренера и спортивного директора, в которое президент Андреа Аньелли чуть не потерял свой пост и пребывал под постоянным огнём из-за экономической ситуации, Суперлиги и других вещей. Лета мелодрамы вокруг Криштиану Роналду и в итоге его потери, потери его 101-го гола за три сезона. Лета разговоров о революции в центре поля, но подписания лишь Мануэля Локателли.

Защитник Данило в центре поля, опорник МакКенни на важнейшей позиции "десятки" (при том, что его вообще хотели продать и Аллегри не видит ему места, да еще и его на днях исключили из сборной США за грубые нарушения коронавирусного протокола), уже в первом туре переход на игру с двумя "фальшивыми девятками", в третьем - переход на 3-5-2 - явные признаки неготовности к сезону. Владение мячом обычно для Аллегри маловажно, но лишь восьмое место в лиге после матчей с двумя аутсайдерами, постоянные потери, неумение перекрыть центр поля и разыгрывать - это уж слишком.

Потеряна и психология. Вновь повторяю: Аллегри поначалу не понял, куда попал. Не понял, что за два года его отсутствия "Ювентус" растерял и характер, и мотивацию, потерял безжалостность и способность устрашать соперников. Его уже не боятся, матчи против него не воспринимают как неотвратимый рок. Как сказал капитан Джорджо Кьеллини тренеру на скамье запасных во время матча против "Эмполи", смелого, атаковавшего новичка, сейчас это не команда.

Массимилиано уже видит это. Уже отмечает, что команда не умеет реагировать на различные повороты сюжета во время матча, что должна решать вопросы как команда, а не сборище индивидуалов, что слишком напряжена и хаотична и нуждается прежде всего в тишине, спокойствии. Он верит, что сила состава постепенно проявится, что постепенно найдётся баланс, что сезон ещё не начался. Возможно, но уже перед началом сезона получить "минус пять", а то и "минус восемь" очень неприятно.

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Oриентировочные составы

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Элмас, Политано, Инсинье, Осимхен

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Де Лихт, Лука Пеллегрини, МакКенни, Локателли, Рабио, Кулушевски, Мората

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Прогноз: Наполи - Ювентус 1:1

Статистика Спаллетти против "Ювентуса" и Аллегри ужасна. Против первого - две победы, четыре ничьи и десять поражений в последних 16-ти матчах. Против второго в "Юве" - победа, две ничьи и четыре поражения в семи последних. В целом "Наполи" выиграл у "Ювентуса" лишь три из последних 11-ти матчей, проиграв семь. С другой стороны психологическое и кадровое преимущество сейчас явно на стороне неаполитанцев. Они уверены в себе и мотивированы. А Спаллетти подбадривает их, заявляя, что "о таких матчах мечтают с детства, о вкусе соперничества, важного задания".

"Наполи" - фаворит, и таких утверждений не нужно бояться. Он страстно желает выйти на "плюс восемь". Хотя и "Ювентус" страстно желает избежать этого. Он прижат к стене, а в такие моменты просыпается его гордость, его характер. Также за две недели он все же должен добавить. Хотя бы поскольку понял свои ошибки и проблемы. Поскольку Локателли уже здоров и может держать центр поля. А Мойзе Кин адаптировался и вдохновлен после дубля в сборной. Потому ставим на то, что неаполитанцы продлят уже рекордную для клуба серию матчей с забитыми до 28-ми, но не выиграют.