Пьянич: Я хотел бы вернуться в Ювентус. Я люблю этот клуб

Арендованный "Бешикташем" у "Барселоны" полузащитник Миралем Пьянич прокомментировал свой уход из "блауграны", а также желание вернуться к туринцам:

"С "Юве" были контакты и встречи с моим агентом, но трансферный рынок никогда не бывает легким. Я хотел бы вернуться, и я сделал бы все, чтобы работать с Аллегри, гарантирую.

Никто не лучше него в этих ситуациях. Макс заставляет всех игроков чувствовать себя важными, и он никому не отказывает в шансе. Психически лидирует, и благодаря этому команда чувствует себя сильнее. Я считаю его номером один, он тренер, который разговаривает с тобой и о хорошем, и о плохом.

Я люблю "Ювентус", я привязан к болельщикам, и у меня прекрасные отношения с президентом Андреа Аньелли. Но в футболе надо смотреть вперед, и я хочу получить огромное удовольствие от "Бешикташа", - сказал Пьянич.