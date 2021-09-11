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Пьянич: Я хотел бы вернуться в Ювентус. Я люблю этот клуб
Однако не получилось
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Арендованный "Бешикташем" у "Барселоны" полузащитник Миралем Пьянич прокомментировал свой уход из "блауграны", а также желание вернуться к туринцам:
"С "Юве" были контакты и встречи с моим агентом, но трансферный рынок никогда не бывает легким. Я хотел бы вернуться, и я сделал бы все, чтобы работать с Аллегри, гарантирую.
Никто не лучше него в этих ситуациях. Макс заставляет всех игроков чувствовать себя важными, и он никому не отказывает в шансе. Психически лидирует, и благодаря этому команда чувствует себя сильнее. Я считаю его номером один, он тренер, который разговаривает с тобой и о хорошем, и о плохом.
Я люблю "Ювентус", я привязан к болельщикам, и у меня прекрасные отношения с президентом Андреа Аньелли. Но в футболе надо смотреть вперед, и я хочу получить огромное удовольствие от "Бешикташа", - сказал Пьянич.
Напомним, что в августе прошлого года Пьянич стал частью обмена между "Ювентусом" и "Барселоной", когда в состав туринцев присоединился хавбек Артур. После неудачного сезона в испанском гранде Миралем на правах годичной аренды перебрался в турецкий "Бешикташ".
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