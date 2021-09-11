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Серия А. Эмполи не выдержал медных труб после победы над Ювентусом

Италия
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Проиграл такому же новичку, как он сам

Серия А. Эмполи не выдержал медных труб после победы над Ювентусом

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Венеция" 1:2

Голы: Байрами 89 (пен.) - Анри 13, Окереке 68

Аурелио Андреаццоли будто чувствовал, что это произойдёт. Перед матчем он предупреждал, что громкая (и заслуженная) победа в гостях над "Ювентусом" может заставить его "Эмполи" задрать нос. Даже заявил, что после побед труднее настроить игроков, чем после поражений. И вправду, после такой победы не удалось настроить команду на битву новичков лиги дома против "Венеции", начавшей сезон с 0:5 в двух матчах и, как признал ее тренер Паоло Дзанетти, ещё не командой. Не командой во многом из-за обилия новых игроков. Как раз в третьем туре они наконец-то собрались в команду и помогли.

Хозяева владели мячом 68 процентов времени, но почти ничего не создали. А уже в дебюте пропускавший два первых матча из-за дисквалификации Араму прострелил слева, и Анри замкнул. Вскоре Кальдара головой чуть не забил, мог и Йонсен, но проиграл выход один-на-один, Анри вновь мог замкнуть прострел. В третьей четверти матча был нанесён лишь один удар по воротам Мяянпяя, сменившего травмированного Леццерини в перерыве, а четвёртая началась отличным рейдом только-только вышедшего на замену Окереке со своей половины поля. Здесь ассист на счету Анри. Оба - новички из бельгийской лиги.

"Эмполи" лишь сократил разрыв в счёте с пенальти в концовке.

У команд по три очка после трёх туров.

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В статье: Серия А Венеция Эмполи
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