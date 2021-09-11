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Интер хочет продлить контракт с Бареллой
Игрок останется в Милане
Inter
Миланский "Интер" ведет переговоры с полузащитником Николо Бареллой о том, чтобы продлить контракт.
"Нерадзурри" готовы поднять зарплату 24-летнего итальянца практически в два раза. Сообщается, что "Интер" предлагает футболисту зарплату в 4 миллиона евро в год с учетом того, что сейчас игрок получает 2,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2021/22 Барелла провел 2 матча за "Интер", на его счету 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 65 миллионов евро.
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