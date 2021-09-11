Серия А. Аталанта уступает дома Фиорентине, Малиновский отыграл 40 минут

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Сапата 65 (пен.) - Влахович 33 (пен.), 49 (пен.)

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Меле (Гозенс 50), Фройлер, Пашалич (Иличич 82), Дзаппакоста, Пессина (Копмейнерс 85), Миранчук (Малиновский 50), Сапата (Пикколи 82)

"Фиорентина": Терраччиано, Венути (Одриосола 25), Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра (Амрабат 66), Бонавентура, Данкан (Кастровилли 76), Кальехон (Гонсалес 76), Влахович, Соттил (Сапонара 66)

Предупреждения: Меле 31, Сапата 33, Гозенс 76, Фройлер 86, Паломино 90+1 - Бонавентура 45+1, Игор 56, Миленкович 74, Одриосола 81

Игра "Аталанты" в первых двух турах весьма беспокоила. И физическая готовность, и отсутствие привычного прессинга, и низкие скорости, и слабый креатив. Сегодня по разным причинам еще и пришлось выходить с первых минут без вратаря Муссо, Гозенса, Хатебура, Де Роона, Муриэля, Иличича. Руслан Малиновский также далеко не в лучшей форме, что видно по игре и в сборной, и в клубе. Джан Пьеро Гасперини пытался успокоить, говорил об очень хорошей игре против "Болоньи", о шести игроках атаки в ростере, о начале сезона лишь в сентябре. Что ж, вот он, сентябрь.

Было ясно, что "Фиорентина" окажет серьезное сопротивление. В 2012-19 годах она и вовсе не проиграла "Аталанте" в 15-ти матчах подряд. Затем проиграла пять из семи, но почти всегда - в борьбе, с обилием голов и острых сюжетов. А нынешний сезон начала собранной и интересной игрой, потрепав "Рому" и переиграв "Торино". Гасперини признал, что вечер в любом случае будет весьма сложным. Он призвал нажать на кнопку и "включить центрифугу" старой-доброй "Аталанты". Но скорее говорил иронично, понимая, что нужно время. Впрочем, возможно, нужны и серьезные изменения.

Больше часа гости почти не уступали хозяевам по владению мячом. А комбинационно просто выглядели интереснее, хотя и доминировал вроде соперник. В целом игра была быстрой, но вязкой. Такой парадокс. Свой второй удар по воротам "Фиорентина" нанесла на 33-ей минуте, "Аталанта" свой единственный в первом тайме - лишь на 39-ой, да и он был плохим. Гол Джимсити на добивании был отменен из-за офсайда бившего до него Сапаты. Вмешался ВАР и у противоположных ворот. Прострел Влаховича Спортьелло отчаянно прервал, но далее мяч попал в выставленную руку Меле.

Второй тайм начался прорывом Бонавентуры и подножкой Джимсити. ВАР был не нужен. Сразу же после этого Гасперини бросил в бой Малиновского. Руслан любит играть против "Фиорентины", в четырех предыдущих матчах против нее во всех турнирах забил два гола и отдал три ассиста. И теперь сразу же мог добавить еще один ассист, классным пасом выведя Сапату на вратаря (кипер спас). Далее украинец зарабатывал фолы, прорывался на дриблинге. Однако флорентийцы уже владели мячом чаще, успешно успокаивали игру. Пенальти за стык Кальехона с Гозенсом пришел случайно.

В последней стадии матча бергамцы уже получили больше свободы. Сапата продрался слева, Дзаппакоста - справа. Но их удары вытащил Терраччиано. Пару опасных забросов Малиновского прерывали защитники и вратарь. А флорентийцы также пытались комбинировать, играли смело.

"Аталанта" уже традиционно для себя эры Гасперини начинает сезон слабо. Сможет ли, как всегда, догнать далее? Четыре очка в трех турах - даже больше, чем она заслужила. "Фиорентина" с шестью, и ее первая победа в Бергамо в лиге с 2016-го года в глобальном плане выглядит заслуженной. Что же касается Малиновского, то он несомненно добавил остроты атаке команды, даже перевел эту остроту на другой, более высокий, уровень. Но в плане доминирования, запирания соперника в его штрафной, изменить игру не смог. Хотя, конечно, это далеко не только его вина.