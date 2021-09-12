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Тяжелый старт Старой Синьоры. Наполи - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Наполи - Ювентус, чемпионат Италии, 11 сентября 2021

Тяжелый старт Старой Синьоры. Наполи - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Ювентус, которые встречались в третьем туре Серии А. Бело-черные забили быстрый гол усилиями Мораты, но после перерыва Наполи сумел не только отыграться (Политано), но и вырвать победу (Кулибали). Для Ювентуса старт в новом чемпионате выдался просто катастрофическим - одно очко в трех матчах.

Серия А. Третий тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Ювентус" 2:1
Голы: Политано 57, Кулибали 86 - Мората 10

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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