Тяжелый старт Старой Синьоры. Наполи - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Ювентус, которые встречались в третьем туре Серии А. Бело-черные забили быстрый гол усилиями Мораты, но после перерыва Наполи сумел не только отыграться (Политано), но и вырвать победу (Кулибали). Для Ювентуса старт в новом чемпионате выдался просто катастрофическим - одно очко в трех матчах.

Серия А. Третий тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 2:1

Голы: Политано 57, Кулибали 86 - Мората 10